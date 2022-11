Poligráfon bukott meg a lyukóbányai asszony gyilkosa

A 67 éves nő még áprilisban vesztette életét a miskolci Lyukóbányán: először rosszul lett, majd mentőt hívtak hozzá, az életét viszont már nem tudták megmenteni. Akkor azt hitték, hogy a nő halálát rosszullét okozta, azonban a boncolás megkezdésekor külsérelmi nyomokat találtak. A boncolást gyorsan fel is függesztették, ugyanis ekkor már egyre több minden utalt arra, hogy az áldozat nem betegség vagy a véletlen folytán vesztette életét, hanem egy gyilkos keze lehet a dologban.

Súlyosan bántalmazták az idős asszonyt Fotó: Pexels

Eltörtek a bordái, megrepedt a lépe

Az asszony ugyanis kiderült, hogy sorozatos bordatörést szenvedett, emellett még a lépe is megrepedt

- írta a Boon. A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek az ügyben, és hamarosan arra is fény derült, hogy a nő aznap délelőtt még vidáman iszogatott az ismerőseivel, amiről kamerafelvétel is készült. Ezen nem látszik, hogy sérült lenne, és senkinek nem is panaszkodott még ilyesmiről. Egy nővel sétálgatott, aki később fontos részleteket árult el a zsaruknak barátnője utolsó óráiról.

Vendégségben halt meg az asszony

Barátja ugyanis elmondta később a rendőröknek, hogy ő maga kísérte el a férfi házához az asszonyt, és azt még látta, hogy a férfi segített is becipelni a nőnél lévő szatyrokat. Az asszony állítólag ezután lett rosszul, viszont a vallomások innen már rejtélyes módon mást mutattak: míg a házigazda ott élő édesapja azt mondta, a nő érkezés után lerakodta a cuccait, lefeküdt a szőnyegre és rosszul is lett, addig maga, a házigazda már azt állította, hogy a nő már eszméletlenül hevert a házuk előtti úton, ő pedig csak bevitte a házba, ezután értesítették a mentőket.

Buktatott a poligráf

Mivel a haláleset körül számtalan kérdőjel sorakozott, a zsaruk poligráfos vizsgálattal próbáltak a rejtélyes eset végére járni.

Miután azonban a férfinek feltették a kérdést, miszerint bántalmazta-e a nőt, és a gép szerint megtévesztő választ adott, a rendőrök meggyanúsították a gyilkossággal, a nyomozóhatóság pedig előterjesztést tett a letartóztatására.

A gyanú szerint ugyanis a nő azután halt meg, hogy a vendégségben érkezve a férfi súlyosan bántalmazta az asszonyt. Ő azonban nem tett vallomást, sem önálló védekezéssel nem élt, ellenben panasszal élt a gyanúsítás ellen. Ennek ellenére a bíróság szerdán elrendelte a letartóztatást, aminek értelmében a férfi legalább egy hónapig biztosan rácsok mögött marad. Azt egyelőre nem tudni, hogy az ítélet ellen fellebbezett-e.