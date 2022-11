Órákig haldoklott saját lakásában a négygyermekes budapesti édesanya

Most emeltek vádat az ellen a 40 éves férfi ellen, aki budapesti, Hős utcai lakásában vert agyon egy négygyermekes édesanyát. A nőt addig ütlegelte, míg mozgott, majd magára hagyta a lakásban. Az áldozat három órán keresztül haldoklott a padlón. Ha a férfi a brutális bántalmazást követően tárcsázza a mentőket, még megmenthették volna az életét.

A lakók megkönnyebbültek, miután az agresszív férfit a hatóságok őrizetbe vették Fotó: Tények

Az eset tavaly nyáron történt. A férfi a gyilkosság előtt szabadult a börtönből. Szinte azonnal megismerkedett későbbi áldozatával, akinek lakásába azonnal be is költözött. Rendszeresen verte a nőt. Így tett azon a végzetes éjjelen is. A gyilkost végül az áldozata lakásánál fogták el – számolt be a szörnyű esetről a Tények.