Megrázó részletek derültek ki a miskolci tragédiáról

A rendőrök halált okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 32 éves miskolci férfival szemben.

A nyomozás szerint az elkövető még április 18-án 14 óra előtt Miskolc hétvégi-házas területén található egyik családi házban úgy megverte az ismerősét, egy 67 éves nőt, hogy meghalt.

A police.hu most arról számolt be, a nyomozás eredményeként a férfit a rendőrök november 7-én gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztéssel éltek letartóztatásának indítványozására is.