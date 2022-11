Horror Újfehértón: 18 késszúrással ölte meg feleségét a begyógyszerezett, részeg férfi

Mint akkoriban arról a Bors is írt, újfehértói pár házassága már jó ideje megromlott akkoriban, viszont különválásuk ellenére egy fedél alatt éltek.

Fotó: YouTube/Police

Egyik nap a férfi egyedül volt a házban, és már nap közben piálni kezdett, amire még gyógyszereket is beszedett, ezek után látott neki a vacsorafőzésnek.

A vádirat szerint ekkor toppant be este felé a felesége, aki először szóvá tette azt, hogy a férje ivott, majd megjegyezte, hogy nem mosta el a konyhakést, amit előző nap is használt.

A nő fel is vette a pultról a 23,5 centis pengéjű konyhakést, ekkor viszont a férje egyik pillanatról a másikra valóságos ámokfutóvá vált:

kikapta az asszony kezéből a pengét, amit azonnal ellene fordított és tizennyolcszor megszúrta vele a nőt.

A szúrások a feleségét a mellkasán és az egész testén eltalálták, a sérülései pedig olyan súlyosak voltak, hogy már a helyszínen meghalt. T. László viszont fogta magát, otthagyta vérbe fagyott feleségét, és elmenekült. A 48 éves asszony holttestét aztán hazaérkező közös lányuk találta meg, ő hívta ki a zsarukat is, akikkel közölte: anyja eszméletlenül fekszik, míg édesapja elviharzott a háztól.

A zsaruk a férfit pár órával később, másnap hajnalban, a Hajdúböszörmény felé vezető úton fogták el, először őrizetbe vették, majd letartóztatták, és azóta is letartóztatásban van, a napokban pedig vádat is emeltek ellene emberölés miatt. A férfi a kihallgatásán már beismerő vallomást tett, most a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség indítványozta, hogy amennyiben beismerő vallomást tesz, és nem kéri a tárgyalás megtartását, akkor 13 év börtönbüntetésre ítélje a bíróság.

Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.