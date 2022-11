„Csak szörnyűségekre tudtam gondolni” – Zóra megkerülése után is a könnyeivel küzdött édesanyja

Kész csoda történt, mikor életben találta meg egy siklóernyős azt a hatéves kislányt, aki vasárnap este tűnt el egy péri tanyáról. A kislány ugyanis egy egész éjjelt töltött odakint, a kétfokos hidegben. Zóra azonban nem adta fel, még mosolygott is, mikor reggel rátaláltak. Igazi kis hős. A kislány édesanyja, Judit fejében is csak a legrosszabb járt, most a Borson keresztül fejezte ki háláját a keresőknek.