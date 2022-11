Szívszorító: Ez volt a Győrnél eltűnt 6 éves kislány első kérése a megtalálása után

Mint arról a Bors is többször beszámolt: vasárnap délután eltűnt egy 6 éves kislány Pérről. Zorát több százan keresték, és ennek hála ma reggel a keresés sikerrel is járt: megtalálta őt egy siklóernyős. Mehringer Szabolcs lapunknak elmondta: civilként csatlakozott a keresőkhöz és ő maga is családapa.

A magasból jól át lehetett látni a területet Fotó: Pixabay

Nekem is van egy hatéves kislányom, így azonnal átéreztem, hogy mekkora fájdalom lehet a szülőkben

- kezdte lapunknak Szabolcs, majd arra is kitért,

egy percig sem hezitált, hogy a keresők segítségére induljon, ráadásul ő sokkal nagyobb területet be tud látni a magasból.

- Nem is mentem fel túl magasra menni, csak olyan 100 méterre. Hála Istennek feloszlott a köd, és tökéletesen láttam mindent, a rózsaszín kis ruháját pedig gyorsan ki tudtam szúrni - részletezte Szabolcs, aki nagyon megörült, mikor meglátta a kislányt.

Zora a körülményekhez képest jól volt, csak nagyon fázott, így annyit kért egyből az őt megtaláló Szabolcstól, hogy öltöztesse fel.

-Zorának hála Istennek nagyon jó kedve volt, mosolygott, amikor rátaláltam. Nem tudta, hogy ilyen sokan keresik.

A férfinek a kislány azt is elmesélte: nem ok nélkül pattant ki a család autójából. Kiszökött a kutyájuk, és utána eredt, el ne vesszen. Azonban egy idő után szem elől tévesztette az ebet, ami hazatalált, a kislány azonban sajnos nem.

Végül az összefogásnak és a siklóernyősnek hála sikerült rátalálni, méghozzá épségben. Ugyan Szabolcs egyelőre civilként vett részt ebben a kutatásban, nem tagja egyik menőcsapatnak sem, lapunknak elmondta:

tervben van, hogy megalakítanak egy siklóernyős kutatócsapatot, hiszen a levegőből sokszor több mindent észre lehet venni.

Zorát a mentősöknek adta át a siklóernyős, akik a biztonság kedvéért kórházba szállították megfigyelésre, hiszen mégiscsak kint töltött egy egész éjszakát a szabadban, ráadásul múlt éjjel több helyen már fagyott is.