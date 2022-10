Zenészlegendák idézik meg a magyar hard rock 50 éves születését a Magyar Zene Házában

Radics Béla, a sokak által legnagyobbnak tartott magyar rockgitáros szupergrupja, a Taurus 1972-ben, ötven évvel ezelőtt adta első koncertjét, és ez a dátum lényegében a magyar hard rock születését is jelzi. Ezt ünnepli október 26-án a Magyar Zene Házában a Török Ádám és a Mini formáció, valamint a Pengék és Halak. Az estén tovább él Radics Béla és a Taurus világa, már csak azért is, mert a Pengék és Halak koncertjén Radics bíbor Gibsonja fog szólni, sőt, a Taurus billentyűsének, Balázs Fecónak az eredeti Hammond orgonája. Az est másik fellépője, Török Ádám és a Mini pedig már ötven évvel ezelőtt is társa és kortársa volt a fiatalon elhunyt gitáros fenoménnek.

A Taurus 1972-ben alakult, azután, hogy Balázs Fecó és Som Lajos az előző évben részt vett egy Black Sabbath-koncerten és elhatározták, hogy kitapossák a magyar hard rock útját. A billentyűs és a basszusgitáros az akkor már legendásnak számító – és a Sakk-Matt, valamint a Tűzkerék zenekarokkal már abszolút ezt a kemény, Jimi Hendrix és a Cream nevével fémjelzett zenei világot játszó – gitárost, Radics Bélát nyerték meg maguk mellé. A Taurus (teljes nevén: Taurus EX-T 25 75 82) rövid pályája során két kislemezt jelentett meg, a Budai Ifjúsági Parkban adott 1972. május 1-i második fellépésének anyaga utólag jelent meg cd-n. Célját azonban elérte a formáció, a magyar hard rock megszületett, a Taurus öröksége pedig máig jelen van a hazai zenei életben. A Pengék és Halak koncertjén úgy is jelen lesz, hogy a néhány éve előkerült eredeti Radics-gitár, a bíbor Gibson fog szólni Kosik Kristóf gitáros kezében, de ezen kívül még egy eredeti Taurus-hangszer is színpadon lesz: mégpedig Balázs Fecó Hammond orgonája - írja a nullahategy.hu

A koncert majdnem napra pontosan negyven évvel Radics Béla 1982. október 18-i halála után lesz, ily módon is emlékezve a magyar gitárkirályra.

Helyszín: Magyar Zene Háza, Koncertterem

Időpont: 2022. október 26., 19:30