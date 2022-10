Több helyen is lezárják a belvárost

Megszoktuk, hogy ha beköszönt a hétvége, kissé fellélegezhetünk, mert sok autós elpályázik a fővárosból, így könnyebb közlekedni. Na, ezen a hétvégén erről lemondhatsz. Az autósok helyét ugyanis futók veszik át, a legészakibb Duna-hidunktól egészen a legdélebbiig ellepve a környező rakpartokat és főútvonalakat.

Október 8-án és 9-én rendezik meg ugyanis a SPAR Budapest Maratont, ami ugyebár nevéhez méltón több mint 42 kilométeres távot jelent. Emiatt gyakorlatilag lehetetlen lesz az észak-déli irányú forgalom ugyanúgy, mint a Buda és Pest közötti. A Lánchíd amúgy is régóta járhatatlan, de most csatlakozik hozzá a Szabadáság híd is teljes terjedelemben, az Árpád és a Margit híd pedig fél szélességben.

Fotó: SPAR Budapest Maraton

Szombaton reggel 7 órakor kezdődnek a lezárások és délután 3-ig tartanak, vasárnap pedig még egy órával korábban mondhatunk búcsút a Duna-menti útvonalaknak. A rajt és a cél a XI. kerületi Pázmány Péter sétányon lesz, amit az előkészítő munkák miatt már pénteken lezártak. A BKK azt ígéri, hogy amint egy-egy szakasz felszabadult, azt visszaadják a forgalomnak.

Ha autó helyett tömegközlekedéssel akarsz eljutni A-ból B-be, akkor sem lesz sokkal könnyebb dolgod: A 19-es és 41-es villamosok módosított útvonalon, a 47-es, 48-as és 49-es villamosok csak Budán járnak, de a 2-es villamosok se közlekednek a középső szakaszukon, a Széchenyi és a Boráros tér között. Ami a buszokat illeti, érdemes tájékozódni az 5-ös és 105-ös, 9-es és 109-es, 15-ös és 115-ös, 16-os és 106-os, 26-os és 226-os, 29-es, 34-es és 234-es, 118-as és 218-as, 137-es és 237-es, 153-as és 154-es járatokról, mert ezek vagy terelt útvonalon, vagy egyáltalán nem közlekednek.

Nézd meg a Google Earth segítségével készült útvonalanimációt, amelyen az is jól látszik, mely útvonalak maradnak járhatók. Megsúgjuk: az Erzsébet híd, a Petőfi híd és a Rákóczi híd forgalma néhány rávezető útjuktól eltekintve zavartalan lesz.