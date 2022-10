Senki sem érti, hogy lehet ennek a srácnak ilyen bombázó barátnője

Ahányan csak látják az Arizonában élő Willt és Katianát, annyian biztosak benne: egy ilyen szexi nő nem illik egy ilyen komikus, ám nem feltétlenül sármos sráchoz. Tény, hogy a YouTube-on és az Instagramon is jelen lévő influenszer-páros, akik az országot járva készítenek tartalmakat követőiknek, különbözőbbek nem is lehetnének. Alighanem épp ezért sokan azt feltételezik, hogy Will gazdag, esetleg komoly szerszámot rejteget a nadrágjában, de egyesek olyan messzire mentek, hogy azzal is megvádolták a srácot, hogy elrabolta és fogva tartja a nőt.

Will és Katiana egyébként négy évvel ezelőtt egy társkereső appnak köszönhetően találkozott, és azóta is együtt vannak, ezzel szembe menve minden olyan előítélettel, mely szerint nem illenek össze. Mint mesélik, a TikTokról többször is kitiltották őket egy-egy meredekebb vicc miatt, arra azonban egyáltalán nem számítottak, hogy a kapcsolatuk valódiságát fogják megkérdőjelezni. Katiana olyan kommenteket kap élőzéseik során, hogy "Érintsd meg a hajad, ha veszélyben vagy!" és hasonlók.

Katiana, aki egyébként a fizetős, erotikus tartalmairól híres OnlyFans-e is gyárt videókat, a Truly kamerái előtt elmesélte: a srác intelligenciája fogta meg, bár eleinte ő maga is meglepődött ezen.

– Ha valaki mentálisan tud stimulálni, az az igazi számomra – magyarázta.

A pár egyébként azt is felfedte: eddig még nem voltak igazán nagy vitáik vagy nézeteltéréseik sem. Alighanem azért, mert tisztelik egymás véleményét – magyarázzák.