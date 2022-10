Rezsicsökkentés: Többet árt, mint használ, ha belülről szigetelünk

Így nem működik a rezsicsökkentés

Józan paraszti ésszel belegondolva úgy is spórolhatnánk a fűtésen, hogyha a házunk helyiségeit belülről állunk neki szigetelni. Hiszen így nem a falat fűtjük, ráadásul a szigeteléssel a meleg levegő is jobban bent marad a szobában. A szakértők szerint ez egy óriási tévhit, és sokkal több lesz ennek a módszernek a negatív következménye.

Ha lezárjuk a párát, bent marad a szobában

A szakemberek kiemelik: alapszabály, hogy a hőszigetelés mindig az épület külső oldalára kerüljön! Amikor ez valamilyen oknál fogva nem kivitelezhető, akkor kerülhet a belső oldalra a szigetelés, de nagy gonddal kell eljárni. A fal belső oldalán csak úgy szabad hőszigetelést felrakni, hogy a szigetelés lakótér felőli oldalán egy úgynevezett párazáró réteget kell ragasztani a szigetelőanyagra.

Ezzel akadályozhatjuk meg, hogy a szobában lévő pára apránként beszivárogjon a külső falszerkezetbe.

A párazáró réteg miatt azonban a helyiség páratartalma jelentősen megnőhet, ez pedig más károkat okoz, így érdemes a belső szigetelés helyett más megoldást választani.

A fal is teljesen tönkremegy Fotó: Shutterstock

Tönkremehetnek a falak

Ennek egyik oka, hogy idővel tönkremegy a falszerkezet. Ha ugyanis belülről szigetelünk, akkor a meglévő fal belsejében annyira lehűl a hőmérséklet, hogy lecsapódik a nedvesség, és a benne lévő vízgőz télen akár meg is fagyhat. Ez a jelenség csak évek múlva jelentkezik, és hozzájárul a lakás fűtésének és szellőztetésének módja is. A lakóknak pedig sokkal-sokkal többe fog kerülni az épület szerkezetének javítása, mint a belső szigetelés. A másik ok a penészesedés, amely szintén azért alakul ki, mert a szigetelt falszerkezet belső oldala hidegebb lesz attól, mintha egyáltalán nem lenne szigetelve. Így a párakicsapódás miatt fokozottabb lesz a penészképződés.

A penésszel is meggyűlik a bajunk Fotó: Shutterstock

Sok pluszmunkával jár

A belső szigetelés nem megoldás a spórolásra, mivel a falak hőtároló kapacitását ezzel jelentősen csökkentjük. Így télen romlik a fűtés minősége, nyáron pedig az üvegezett szerkezeteken – például ablakon – bejutó hő nem tud a falban elnyelődni, ezért a légtér hamarabb melegszik fel.

Ráadásul a szigetelés mögé került elektromos- és gázvezetékeket, konnektorokat át kell szerelni,

hogy az előírásoknak megfeleljen. A szigetelés mögé került vezetékek akár zárlatot is okozhatnak, ha kicsapódik a pára. Arról nem is beszélve, hogy a belső hőszigetelést csak a hasznos alapterület rovására tudjuk felszerelni.