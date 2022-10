Rendkívüli Kormányinfó: fontos bejelentést tett a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy Márton Gazdaságfejlesztési miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szombaton Kormányinfót tartott.

Szankciós infláció van Magyarországon és Európában is. A kormány a jegybankkal összehangoltan igyekszik fellépni a szankciós infláció ellen. Maradnak az árstopok, némelyiket már kiterjesztették.

A kis- és középvállalkozások is kamatstopot kapnak

Széchenyi kártya hitelprogramja meghosszabbodik

Gyármentő programot hirdetnek

A kkv-k kamatstopja a változó kamatozású hitelekre vonatkozik, június 28. a referenciadátum, akkor 7,77 százalék volt a bankközi kamatláb. Ma 16,67 százalék ez a kamatszint, erre visszakerülnek a kamatszintek vagy itt maradnak. November 15-től vezetik be majd a kamatstopot, jövő év július 1-ig marad, mint a lakossági kamatstop. A hitelállomány 40-45 százaléka ilyen változó kamatozású, az érintett hitelmennyiség 2000 milliárd forint, közel 60 ezer kkv érintett.

Széchenyi Kártya hitelprogramok meghosszabbítása: megmarad a kártya, jövő év első félévében folytatódik, 3,5 helyett jövő év január 1-jétől 5 százalékos fix kamattal, ez még mindig nagyon kedvező lesz. A termékek körét szűkítették: beruházási, forgóeszköz, turizmus, agrár, mikrohitel és folyószámlahitel-kártya marad. Fontosnak tartják, hogy a kkv-k a hitelpiacról ne essenek ki a magas kamatkörnyezet miatt.

A bankokat is ösztönzik, hogy ki is helyezzék a hiteleket, hiszen megfelelő marzsokat keresnek:

A bankadót gazdasági ösztönzőként használnák, aki hitelez, kevesebb bankadót fizet, aki nem hitelez, az többet.

Az uniós csúcs is szóba került

Gulyás Gergely elmondása szerint az a veszély fenyegetett az előzetes javaslatok alapján, hogy Magyarországnak nem lesz elég földgáza. Sikerült elkerülni, hogy a hosszú távú gázszerződésünkre ne vonatkozzon az ársapka. Ha az ársapkának lesz előnye, azt viszont mi is élvezni fogjuk.

A piaci árak még mindig magasak, de a nyár második feléhez képest már alacsonyabbak - remélik, hogy az EU döntései hozzájárulnak a további csökkenéshez. Ezért eredményesnek tartják az uniós csúcstalálkozót.

Nagy Márton kérdésre elmondta, hogy az energiatámogatási programra eddig 1000 kkv regisztrált. Potenciálisan 9000 fő regisztrálhatna. "Mindenki gondolja át, és jelentkezzen" - tette hozzá. Jövő évben pedig beruházási támogatást adnak - mondta a miniszter.

Napokon belül indul az online nemzeti konzultáció

Napokon belül indul az online nemzeti konzultáció - mondta kérdésre Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Nagy eredmény, hogy Magyarországon először tudjuk megkérdezni az embereket a szankciókról, és ezek a szankciók bombaként hatottak az árakra.

Széchenyi Kártya 5 százaléka meddig marad?

Fél évre határoznak meg mindig kamatot, ezért június 30-ig érvényes a KAVOSZ-szal közösen ajánlott 5 százalék. A futamideje a hiteleknek eltérő, de mind a hatféle kártyán fix 5 százalékot határoztak most meg.

Kkv-k kamatstopja

Automatikusan érvénybe lép! Két dolog kerülhető el ezzel: a törlesztőrészletek nem nőnek, így nem emelnek árat a vállalkozásokat, az infláció elleni küzdelem része is az intézkedés. A recessziót jövőre el akarják kerülni, van esély egy 1 százalékos gazdasági növekedésre 2023-ban, de csak akkor, ha nem mennek tönkre a vállalkozások - kkv kamatstop is ezt előzi meg, hogy a magas törlesztők miatt "ne dobják be a kulcsot" a cégek.

Mikor jelenik meg a kormányrendelet a napelemes változásokról?

Október 31-ig van lehetőség lakossági igénybejelentésre, a rendelet várhatóan hétfőn jelenik meg. 3000 megawatt energia már betáplálódik. 2026-ig további, több mint 5000 megawatt előjegyzés van, többet nem visel el a rendszer. A Mavir még az október 31-ig érkező bejelentéseknél garantálja a betáplálási lehetőséget. Van, ahol nem fejleszthető a hálózat, ott nem lehet több lakossági kapacitást beengedni.

A második körös lakossági napelempályázatot elhalasztják, amíg nem lesz uniós pénz a hálózatfejlesztésre, a vállalkozásokat továbbra is engedik. Indok: lakosság rezsicsökkentett árat fizet. Munkahelyvédelem a gyáraknál jelentkezik, azokon keresztül védik a családok munkahelyeit.