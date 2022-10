Könnyek közt követel milliókat rajongóitól a világ legidegesítőbb influenszere, és ez csak a jéghegy csúcsa

Bizarr videót tett közzé 7,9 millió követőjének a TikTokon egy Los Angeles-i influenszer: Quenlin Blackwell azt állította, hogy megpillantott egy aukción egy 100 ezer dolláros (43 millió forintos) kanapét, amire viccből licitált is, arra azonban nem számított, hogy ezzel sikerül is megvennie a bútort. Mivel megadta a licithez a bankkártyaadatait, az összeget már le is vonták a számlájáról. A jelenleg 8 milliós megtekintésnél járó videóban könnyek közt kéri követőit, hogy küldjenek neki pénzt, segítsenek neki, mert nincs más lehetősége.

Nem akar dolgozni

Quenlin egy későbbi videójában kifejtette: az aukciós ház semmit nem fizet neki vissza, attól azonban fizikailag rosszul lesz, ha arra gondol, hogy dolgozzon.

– Nem akarok semmilyen munkát végezni, nem akarok dolgozni. Mindjárt elhányom magam! Nem értem miért nem fizették vissza – tette hozzá.

Dögös vagyok, csinos, okos vagyok, menő vagyok, meg kell kapnom, amit akarok ezen a világon

– folytatta. Állítólag még a pasiját is felhívta, hogy segítsen neki, aki annyit javasolt neki: nyisson egy OnlyFans-oldalt.

Dupla pofára esés

Quenlin követőit alapvetően két táborra osztották a történtek: van, aki szerint inkább a híres haverjainál kéne kalapolnia (az influenszer gyakran Lil Nas X énekesnő mellett tűnik fel, valamint Diplo-val való szoros barátságáról is ismert), míg más Oscar-díjas alakítást emlegetett a videók kapcsán, azaz csalásra gyanakszik, méghozzá igen pofátlan fajtára. Akármelyik tábort is nézzük, egyik sem igazán szimpatizál a hölggyel, szóval semmi jóra nem számíthat tőlük – pláne pénzre nem.

Persze még mindig az a legvalószínűbb eset, hogy a közösségi médiában jártas hölgy (ismételjük el: 8 millió TikTok- és 2 millió Insta-követő, valamint egymillió YouTube-feliratkozó) egyrészt soha nem is vett semmilyen kanapét, és nem is vár senkitől pénzt, csak egy kis ingyen reklámra vágyott, amit meg is kapott. Az persze más kérdés, hogy mit kezd mindezzel, ugyanis esélyes, hogy többen gyűlölték meg, mint ahányan megkedvelték.

A slusszpoén

Akinek nem lett volna egyértelmű, hogy a hölgy csak a bolondját járatja mindenkivel, annak végül meg is mutatta "szerzeményét", ami a saját bevallása szerint egy 1958-ban készített műalkotás, amit büszkén fog mutogatni mindenkinek. Igen, ő az:

Ja, és végül Quenlin Blackwell csak megnyitotta azt az OnlyFans-oldalt... Mondja bárki, hogy nem erre ment ki az egész! ;)