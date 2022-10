Puskás Ferenc hírnevével vetekszik a Magyar Zene Háza

Magyarországot korábban csak az Országházzal és Puskás Ferenccel azonosították, de most már a Magyar Zene Háza is olyan hírnevet vívott ki magának világszerte, hogy sok külföldi kimondottan azért utazik hazánkba, hogy ezt lássa – mondta el a Borsnak a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Gyorgyevics Benedek elárulta, még maga a japán tervező, Sou Fujimoto is egészen elérzékenyült, amikor élőben látta művét, amely immár hazánk legtöbbet díjazott épülete lett.

Sorra zsebeli be a díjakat

A Magyar Zene Háza számtalan nemzetközi díjat bezsebelt Fotó: Teknős Miklós

Legutóbb éppen szerdán este jutalmazták a Zene Házát a világ legjobb kulturális célú ingatlanfejlesztésének járó díjjal, az Iconic Awarddal. A German Design Council által odaítélt elismerést az egyik legjelentősebb nemzetközi ingatlanszakmai kiállításon, a müncheni EXPO REAL-on jelentették be. De az épület átadása óta szinte nem volt olyan hónap, amikor ne söpört volna be valamilyen díjat Angliától az Egyesült Államokig és Franciaországtól Németországig.

Nem csoda, hogy a megnyitó óta eltelt rövid idő alatt már 700 ezren voltak kíváncsiak rá, a látogatók harmada pedig határainkon túlról érkezett.

Elismerés a Városligetnek

De nemcsak a Zene Háza aratja le a babérokat, hanem a megépítését biztosító Liget Budapest Projekt maga is a legtöbbet díjazott fejlesztéssé vált az International Property Awards történetében.

A Városliget egyre gyönyörűbb Fotó: Havran Zoltán

Ezen a megmérettetésen ugyanis az új Néprajzi Múzeum és az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ is nagy presztízsű díjat nyert. És emellett a Szépművészeti Múzeum felújítása kapta az Europa Nostra Díjat, mely az Európai Unió legrangosabb örökségvédelmi elismerése.

Tolódik néhány beruházás

A válság miatti kormányzati megszorítások sajnos a Liget Projektet is érintik, de ez csak annyit jelent, hogy a még el nem kezdett beruházások megvalósulása kicsit tolódik, semmi nem került le a napirendről

– mondta lapunknak Gyorgyevics Benedek. Az állatkert területén jó ideje befejezetlen Biodom sorsa viszont még mindig lóg a levegőben. – Jelenleg a főváros feladata és felelőssége, hogy ezt az izgalmas attrakciót befejezze itt a Városligetben – fogalmazott a szakember.