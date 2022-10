Nem is sejtené, ezért büntethetik súlyos milliókra

Az avarégetés során felszabaduló káros anyagok nemcsak a levegőminőséget rontják jelentősen, de a közvetlenül tapasztalható élettani hatások mellett tartós egészségügyi problémákat is okozhatnak. Előbbiekre jó példa lehet a fejfájás, szédülés, émelygés, az érzékek csökkenése, a szem- és légzőszervi irritáció, illetve az asztmatikus tünetek, utóbbi kapcsán pedig a koszorúér-problémáktól kezdve, a szív-, máj-, vese-, tüdő- és vérképzési rendellenességeken át, az immunrendszer gyengülésén keresztül, egészen a hormontermelési zavarokig bármi előfordulhat – a szívinfarktus és az agyérgörcs kockázatának emelkedéséről, illetve az esetleges reprodukciós gondokról nem is beszélve: a legapróbb részecskék például mintegy 20 perc alatt is a véráramba juthatnak, fokozva a vérrögképződést.

Több milliót is fizethet

Tavaly január óta országosan tiltott a zöldhulladék égetése – aki mégis meggyújtja, százezres bírságra is számíthat, sőt: a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján szintén pénzbüntetés szabható, melynek összege a a kockázatoktól függően 10-20 ezer forinttól akár 3 millióig is terjedhet.

Kiváló komposzt

Igaz, a felhalmozás is tilos, a törvény szerint ugyanis az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet mentesen tartani az éghető hulladéktól, melynek értelmében az avar többek között mulcsként, gyeptrágyaként, valamint komposztként is újrahasznosítható – a kertész, Pertus Viktor szerint utóbbi ráadásul több szempontból is hasznos: az eljárással nem csupán környezetbarát módon kezelhető a zöldhulladék, de értékes, a kertben felhasználható tápanyag is előállítható vele.

Fontos tápanyagot nyújt a komposzt a növényeknek Fotó: Shutterstock

Szállítás előtt és helyett is apríthat

– Aki megfelelően komposztál, az fél-egy év múlva értékes humuszt kap majd, amit a veteményesben és a dísznövények ágyásaiban is használhat – tette hozzá a szakember, aki szerint persze az elszállít(tat)ás is megoldás lehet. – Tavasszal és ősszel elérhető a zöldhulladék-elszállítási szolgáltatás, amikor is az előre megvásárolt plasztikzsákokba gyűjthetjük be a kerti „szemetet”, amit aztán a helyi hulladékkezelő cég szállít majd el – magyarázta Petrus.

Akár 3 millió forintra is büntethetik azt, aki elégeti az avart Fotó: Shutterstock

Természetesen ha felaprítjuk az avart, sokkal több fér majd belőle a zsákokba, amihez még csak speciális gép sem kell, csupán egy erős, lehetőség szerint benzines fűnyíró – javasolta a kertész, akinek útmutatása alapján a már félig száraz, szikkasztott leveleket egy néhány négyzetméteres területen kell elteríteni 5-10 centiméter vastagon, majd többször is átmenni rajtuk a fűnyíróval. A gyűjtőtartályból kikerülő apróra vágott nyesedék eztán mulcsként teríthető az ágyások talajára, hogy megvédje növényeinket a téli hidegtől – lebomlásával pedig csak tovább gazdagítja majd a talajt.