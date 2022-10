Miközben a budapesti kukások megalázó fizetést kapnak, a főnökük habzsolja az életet

Túlórákkal együtt keresnek meg nettó 200-250 ezer forintot, panaszkodnak a fővárosi kukások. Az verte ki náluk a biztosítékot, hogy Tringer Ágoston, a BKM kommunikációs igazgatója azt találta nyilatkozni, hogy a BKM FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójánál jó kukásnak lenni, hiszen „Budapesten egy kukás a teljesítménytől függően akár 500 ezer forintos bruttó fizetést is hazavihet havonta". Ez azonban már csak az utolsó csepp volt a pohárban, a dolgozók most a korábbi meg nem hallgatott kéréseiket is számonkérték a BKM vezetőitől, akik időközben megjelentek a telephelyen.

Fotó: Metropol

A dolgozóknál az is kiveri a biztosítékot, hogy tudják: miközben ők nap mint nap esőben, szélben, kánikulában is hajnalban kelnek és végigcsinálják a fővárosi lomtalanítást is megalázó bérért, aközben a főnökük, a Gyurcsány-fióka Mártha Imre habzsolja az életet, és a legkevésbé sem törődik az ő problémáikkal. Floridában van fényűző lakása, luxusautókkal jár, jobbnál jobb helyeken nyaral. Februárban még floridai luxuslakásában pihent, márciusban kiruccant Arábiába, ahol az egyik méregdrága luxusszállodából posztolt, majd Abu-Dzabiból jelentkezett, azután mexikói jachtutazásra indult...

Közben a rábízott cég munkatársai nem tudják eltartani a családjukat a fizetésükből, még azok sem, akik nehéz fizikai munkát végeznek. A kukások két napja tartó sztrájkja miatt Budapestet elöntötte a szemét, hamarosan a katasztrófavédelem segítségét kell kérniük. A jelenlegi áldatlan állapotokért egyértelműen Karácsony Gergely főpolgármester és Mártha Imre, az egybeolvasztott hatalmas cégbirodalom első számú vezetője a felelős - és ezt a kukások ki is mondják! Mint arról a Ripost beszámolt, addig folytatják a tüntetést, amíg nem rendezik a bérüket és munkakörülményeiket.