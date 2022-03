Újabb városházi botrány: a Gyurcsány-fióka budapesti közművezér februárban 10 napot Floridában, márciusban 10 napot Abu-Dzabiban nyaralt

Mártha Imre februárban például floridai birtokán pihente ki a fáradalmait, márciusban meg kiruccant Arábiába, hogy az egyik legdrágább luxusszállodában, Abu-Dzabiban, az elnöki palota mellett található St. Regis hotelben megint csak nyaraljon egyet. Nem túlzás azt állítani, hogy már egyfajta lázadás készül a fővárosi közműveknél vezetőjük provokatív luxuséletmódja miatt.

Mártha Imre, akiről Gyurcsány Ferenc azt írta, „még több Mártha Imrét”, ezúttal is hű maradt önmagához. Februárban barátnője – a korábbi malagai luxusútról jól ismert alulöltözött hölgy – társaságában kiment Floridába, hogy kiélvezze a dúsgazdagok kedvenc nyaralóhelyén lévő luxusingatlanát Naples városában, ahol az USA-ban a legmagasabb az egy főre jutó milliárdosok száma. Mint ismeretes, van itt egy luxuslakása és vett egy külön ingatlant egy magánszigeten is.

Jachtutazás a Mexikói-öbölben…

Barátnőjét természetesen elvitte egy újabb jachtutazásra is a mesés Mexikói-öbölbe, ami a magánszigeten található ingatlanból vízi úton közvetlenül elérhető.

A Gyurcsány-fióka névre büszke közművezér ezúttal nem maga posztolt, hanem – valószínűleg óvatosságból – barátnőjére bízta a ”dicsekvés jogát”. Az ő posztjai nyomán szereztek tudomást kollégái az újabb luxusutazásról és jachtkirándulásról a Mártha-féle ingatlan közvetlen közelében lévő Ten Thousand Islands nemzeti park meseszép szigetvilágában, vagy egy kávézóban Naples belvárosában.

A posztokon nyilvánvalón igyekeznek elkerülni, hogy Mártha Imre is látható legyen, de ez, mint később látni fogjuk, nem mindig sikerült.

Florida után pár nappal még 10 nap Abu-Dzabi…

Rengeteg szabadsága lehet a fővárosi közművezérnek, mert a floridai „ejtőzés” után alig néhány héttel máris újabb utazásra invitálta a barátnőjét.

Ezúttal a mesés Közel-Kelet, közelebbről Abu-Dzabi felé vették az irányt.

A fővárosi szolgálati Skoda a reptér parkolójában állt 10 napig

Kollégáinak, akiknek, mint azt külön levélben megírták, végképp elegük van a fővárosi közművezérből.

Még azt is megmutatták, hogy Mártha Imre legutóbb hol parkolta le szolgálati kocsiját a Liszt Ferenc reptér parkolójában.

Mostanában inkább ezzel a Skodával jár, miután a Metropol leleplezte, hogy egy 60 milliós Bentley is rejtőzik a garázsában.

Barátnője természetesen ezúttal is eldicsekedett a mesés márciusi nyaralással, szokása szerint posztolt erről a luxusútról is néhány képet. És láss csodát az egyik fotón –jobb oldalon, igaz hason fekve, maga Mártha Imre is felbukkant. Innen, Abu-Dzabiból lehet szép irányítani a fővárosi közműveket!

Még az is kiderül a képről, hogy Mártha Imre barátnője az Arab-tenger partján éppen milyen könyvet olvas…

A St. Regis Abu-Dzabiban természetesen a csúcs-luxusszállodák egyike, nem véletlenül, hiszen az Emirátusok elnöki palotájának közvetlen szomszédságában található.

Egy éjszaka 1,2 millió forint ebben a luxushotelben

Nem túlzás azt állítani, hogy az ötcsillagos hotel maga a földi Paradicsom, ahol olyan szolgáltatásokkal kényeztetik a vendégeket, mint például a 360 fokos panoráma-kilátó a Perzsa-öbölre, privát strand eldugott pihenősarkokkal, helikopterleszálló, inas-szolgáltatás, ami a szálloda minden vendége számára ingyenes, teljes körű wellnessrészleg stb.

Egy fővárosi dolgozó 3 évnyi fizetésébe került a nyaralás

Mindezt persze meg kell fizetni.

A csúcsminőségű luxusszállodában egyetlen éjszaka 1,2 millió forint, tehát egy 10 napos pihenés ára nem kevesebb, mint 12 millió forint. Ennyit egy átlagos dolgozó a Mártha Imre által vezetett budapesti közműcégeknél 3 év alatt sem keres…

A recepciós készséggel kapcsolta Mártha Imre lakosztályát

Mártha Imrét a Metropol személyesen is szerette volna megkérdezni, hogy érzi magát ebben a luxusszállodában, ahol a recepción készséggel kapcsolták a lakosztályát, de sajnos nem vette fel a telefont.

Aztán még egyszer próbálták felhívni. A recepciós, miután lebetűztük Mr. Martha nevét, készséggel próbálta újra kapcsolni a szobát, de ismét csak nem vették fel a telefont. Üzenetet is hagytunk, kérve egy visszahívást, de sajnos nem jártunk sikerrel…