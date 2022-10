A budapesti szemétválság a fővárosi vezetés és a milliárdos cégvezér felelőtlensége miatt tört ki

Kedd reggel óta tart a szemétügyi válsághelyzet Budapesten, amin Karácsony Gergely főpolgármester és a közművezér láthatóan képtelen úrrá lenni. A főváros felelőtlensége miatt kialakult helyzet egyik legfőbb oka, hogy Mártha Imre fővárosi közművezér személyében olyan ember vezeti a Budapesti Közműveket – amelyhez a szemétszállításért felelős Fővárosi Közterület-fenntartó is tartozik -, aki az elmúlt években többet foglalkozott a luxusautóival, jachtjaival és privát ingatlanbirodalmának kiépítésével, mint a céggel.

A közművezér harácsolását és magamutogató életmódját természetesen látják a cég dolgozói is, akiknek a havi 220-250 ezres fizetésükből gyakran nehézséget okoz az albérletük fenntartása és a mindennapi megélhetésük biztosítása. A szemét meg elönti Budapestet…

Ugyanakkor a Karácsony Gergely vezette főváros az ország leggazdagabb városa, a vidéki önkormányzatok mindennapos problémái a főpolgármester számára ismeretlenek. Ennek fényében még furcsább, hogy képtelen kezelni azokat a problémákat, amikre a regnálása alatt bőven lehetett ideje felkészülni.

Miközben Mártha Imre luxuséletével hivalkodik, Budapest hanyatlik

Mártha Imre tavaly bukott le azzal, hogy legalább 50 milliárdos ingatlanvagyont is rejteget az általa és a családja által tulajdonolt cégeken keresztül. A Gyurcsány-fiókának csúfolt cégvezért Karácsony Gergely főpolgármester ültette magas pozíciójába. Miközben a budapesti közműcégek teljhatalmú ura kérkedik sokmilliárdos vagyonával, a városvezetés Budapest lakóin és a melósokon spórol: leszerelik szemeteskukák ezreit és BKK-automaták tucatjait, a közműcégektől pedig kirúgnak egy csomó embert. Köztük egy háromgyermekes édesanyát is, akit, mint megrázó riportunkban beszámoltunk róla, Mártha Imréék még meg is aláztak…

A Gyurcsány-fióka vagyonát mestere is megirigyelhetné

Mártha Imrét nem véletlenül gúnyolják Gyurcsány-fiókának. Alig múlt 33(!) éves, amikor Gyurcsány benne látta meg a fantáziát, s rábízta Magyarország egyik legnagyobb cégét, a Magyar Villamos Műveket, ahonnan nem sokkal később három „abbamaradt” büntetőeljárással a háta mögött kellett távoznia.

„Gazdag ember. Nagyon. (…) Én több Mártha Imrét szeretnék”

– bukott ki Gyurcsány Ferencből nemrég az igazság Mártha Imrével kapcsolatban. Nem is mondhatott mást, miután kiderült, hogy a közműholding vezérének vagyonát akár ő is megirigyelhetné.

A milliárdosok nyaralóhelyén vett lakást, innen irányítja a szemétszállítást is

Mártha az amerikai milliárdosok egyik felkapott méregdrága nyaralóhelyén, Floridában, annak is egyik leggazdagabb részén, Naples városában is vett magának luxusingatlant a fővárosi közművek vezetője.

Az óceánparti Naples a szupergazdagok, az A-listás celebek és befolyásos politikusok kedvelt nyaralóhelye. Többek között van itt háza Nicole Kidman ausztrál-amerikai színésznőnek, a milliárdos amerikai író-sztárorvos Robin Cooknak és Rick Scott republikánus szenátornak is. De néhány év még itt élt a világsztár Donna Summer is. A Metropol szerkesztőségébe eljuttatott szerződés szerint Mártha egy olyan helyen vett ingatlant – beszédes módon fővárosi kinevezésével szinte egy időben, 2019 karácsonya előtt közvetlenül -, ahol a legolcsóbb lakás ára is átszámítva legalább 1 milliárd forint.

A naplesi ingatlanok átlagára egyébként 10-15 millió dollár körül van, azaz 3-4 milliárd forintba kerülnek. Több eladó ház ára ennek sokszorosa, akár az 50 millió dollárt is meghaladja, ami átszámítva több mint 20 milliárd forint. A mesébe illő floridai ingatlan értékét a Metropol által megkérdezett szakértők így beépítetlenül 3-4 millió dollárra, vagyis akár 1 milliárd 200 millió forintra becsülik. Árát még felfelé srófolja a „hajózhatóság”, illetve az óceán, a Mexikói-öböl közelsége.

Időközen kiderült, Mártha Imre nem csak egy luxusingatlant vásárolt magának Floridában, hanem egy óceánparti területen hamarosan egy reneszánsz villa építésébe is belekezd. A Metropolhoz eljuttatott információk szerint már kinevezett közművezérként is sok időt tölt Floridában, bizonyára innen is irányítani tudja a fővárosi szemétszállítást.

50 milliárdos titkos ingatlanvagyonnal rendelkezik a közműmilliárdos

Mártha Imre legalább 50 milliárdos ingatlanvagyon rejtett el egy általa irányított, a közvetlen családtagjaiból álló cégbe, melynek neve Lázár Houses. Az elérhető cégiratok szerint legalább 30 nagy értékű ingatlan van a fővárosi közműfőnök által vezetett cég tulajdonában, több budapesti, nagyon értékes helyen fekvő lakás, egy értékes veszprémi ingatlan, több tucat vidéki ingatlan, köztük nagy számban vidéki italboltok(!) is szerepelnek a cég nevén – és még ki tudja, mi…

Imádja a luxust a BKM vezérigazgatója

Karácsony Gergelyt láthatóan nem zavarja Mártha Imre hivalkodó luxusélete, és mostanra beláthatatlanná hízott vagyonával való dicsekvése, így a közművezér háborítatlanul folytathatja hivalkodó – az egyszerű ember számára inkább bicskanyitogató – életmódját. Íme néhány momentum – a teljesség igénye nélkül – a BKM vezérigazgatójának életéből, amelyekkel az utóbbi időben vagy ő dicsekedett el közösségi oldalain, vagy egyszerűen csak lebukott a harácsolás közben.

1. Luxusnyaralás jachtozással Costa del Solon, a világ milliárdosainak egyik kedvenc méregdrága partvidékén, egy alulöltözött hölgy kíséretében. Mártha a képhez ezt írta: “home office”.

2. Pihengetés 7 csillagos szállodában 10 napig Marokkóban egy újabb dekoratív hölgy társaságában. A Namaskar-palotában egyetlen éjszaka 1,6 millió forintba került, a közműcégek legtöbb dolgozója 5 év alatt sem keres ennyit.

3. A villája kertjéből: egy dühös dolgozó küldte el a Metropolnak ezt a képet, amit Mártha Imre posztolt ki saját svábhegyi villája kertjéből.

4. Saját balatoni vitorlása fedélzetén is készített egy félmeztelen, hivalkodó fotót – amit azonnal közzé is tett, hadd irigykedjen, akinek nem telik rá.

5. 1,9 milliót ér a Breitling luxusóra, ami a közművezér csuklóján megvillant az egyik képen.

6. 15 milliót ér a Hublot luxusóra, ami 18 karátos aranyból készült, és tényleg csak a milliárdosok engedhetik meg maguknak. Ez több pénz, mint egy átlagos budapesti közműcég-dolgozó többévnyi fizetése.

7. Egy sokmilliós elektromos szörfdeszka szerepel ezen a képen, az Onean spanyol szörfdeszka-gyártó vállalat termékeinek ára 2-3 millió forintról indul.

8. Egy százmilliót érő telivér angol ló nyergében is gyakorta fotózkodik a BKM vezérigazgató, amelyet Írországból hozott be. Az Apache Girl nevű angol telivér Mártha egy bejegyzése szerint az angol arisztokrácia híres lóversenyén, az ascoti derbyn is megállná a helyét. Ha ez így van, akkor a ló valóban megérhet 100 milliót is.

9. A tízmilliós Steinway zongorám a műkedvelő milliárdos gyakran saját maga szórakoztatja a baloldali elit tagjait, azokon a partikon, amelyeket svábhegyi villájában ad. A zongora ára használtan is 34 millió forint, újonnan pedig 50 millió forint körül kezdődik.

10. Egy 100 milliós Bentley luxusautó Mártha Imre egyik büszkesége, aki napközben vigyáz a látszatra: munkába a szolgálati Skodájáva jár.

11. Bentley-bögre a svábhegyi villa teraszáról: Mártha Imre munkatársainak először egy olyan dicsekvő poszt lett gyanús, amit a svábhegyi villa teraszáról tett ki a fővárosi közműcégek első számú vezetője. Ezen felfedeztek egy Bentley feliratú különleges bögrét, amihez csak a luxusautó márkakereskedésében lehet hozzájutni.

12. Körülbelül 2 milliárdot érhet a közművezér villája, amelyet az egyik leghírhedtebb maffiózótól, a meggyilkolt Prisztás Józseftől, illetve annak családjától szerzett meg. A svábhegyi luxusingatlanban jelenleg kizárólag ő maga lakik.

13. 300 milliót érhet a Balatoni luxusvilla, amit Alsóőrsön vett. A luxusnyaraló mérete több mint hivalkodó: nem kevesebb, mint 500 négyzetméteres.

14. Mártha Imre saját balatoni hajójának értéke egyéb vagyontárgyaihoz viszonyítva már szinte elhanyagolható. A Metropol által megkérdezett szakértők szerint legfeljebb 25-30 milliót érhet az egyedileg épített hajókülönlegesség.

15. Övé a balatonalmádi kikötő is! A fővárosi közművezér egy részvénytársaság révén elsődlegesen tulajdonolja és irányítja az ugyancsak több milliárdot érő balatonalmádi kikötőt is. A Vitorlás Kikötő Zrt.-nek ő az egyedüli önálló cégjegyzésre jogosult vezetője, a cég aranyrészvényese, és első számú tulajdonosa magánszemélyként, illetve az általa irányított ingatlan-cég, a Lázár Houses révén.