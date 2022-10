Még a műtéteket is félbehagyták: gyanús táska miatt evakuáltak egy egész kórházat

Hatalmas erőkkel vonultak ki a rendőrök, katasztrófavédők és a tűzszerészek is a besztercebányai kórházba, miután egy igencsak furcsa fazon egy koffert hagyott a sürgősségi osztály recepciós pultjánál - írta a Paraméter.

Fotó: Noviny

A rejtélyes fantom azonban szőrén-szálán eltűnt, hiába keresték az alkalmazottak, sehol nem találták, így inkább azonnal értesítették a zsarukat, mivel nem tudták, mi is lehet a furcsa poggyászban. A helyszínre érkező tűzszerészek és rendőrök azonnal kiürítették a részleget, a kivizsgálásra váró betegeket átirányították egy másik kórházba, míg a műtéteket azonnal leállították, csupán azokat a beavatkozásokat engedték befejezni, amiket életveszélyes lett volna megszakítani:

- A sürgősségi osztály fölött vannak a műtők, így a tervezett műtéteket azonnal fel kellett függeszteni. Csak két osztályon, a neurológiai és traumatológiai részlegen engedélyezték egy-egy beavatkozás befejezését, ugyanis ezeken életveszélyes lett volna már megszakítani

- közölte a Noviny-vel az intézmény helyettes vezetője, Milan Urbani.

Addig, amíg a tűzszerészek ki nem vitték a a táskát és el nem távolították, az intézmény mentőket sem fogadhatott, emellett a mentőhelikopterek sem szállhattak le, csak azután, hogy biztos távolságban felrobbantották.

Az elsődleges információk szerint a táska teljességgel ártalmatlan volt, nem tartalmazott veszélyes anyagokat, de a rendőrség speciális egységei és a tűzszerészek is nyomoznak az ügyben, emellett továbbra is nagy erőkkel keresik a koffer rejtélyes tulaját is.

Az ijedtség és a reakció egyáltalán nem meglepő, a gyanús csomagok mindig is nagy rémületet keltenek, sajnos joggal: idén márciusban például egy gyanús csomagban találtak bombát a bostoni Északkeleti Egyetem kampuszán. A táska akkor fel is robbant, de halálos áldozata nem volt, egy ember viszont megsérült.