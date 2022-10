Már csak néhány óra és kezdődik az év legnagyobb ingyenes zenei eseménye – minden, amit a 65 éves Szuperkoncerttől tudni kell

A visszaszámlálás elkezdődött, néhány órán belül megtelik a Szoborpark, ahol 17:30-kor a VALMAR nyitja a koncertek sorát, a duóhoz két dal erejére a poplegenda, Szikora Róbert is csatlakozik. 18:30-tól a Follow The Flow lép színpadra, 20:00-tól pedig Rúzsa Magdi exkluzív másfél órás show-ja veszi kezdetét.

Az esemény miatt forgalmi változásokra kell számítani: 12:00-24:00 között lezárják az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, módosult útvonalon közlekedik a 75-ös és 77-es trolibusz, az 1-es villamos és az M2-es metró pedig sűrűbben közlekedik. A koncertre vonattal, illetve autóbusszal utazók 50%-os menettérti kedvezményben részesülhetnek a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. járatain. A kedvezmény bármely belföldi állomásról bármely budapesti állomásra és megállóhelyre érvényes, a kedvezmény igénybevételéhez azonban elengedhetetlen, hogy a menetjegyet lepecsételjék az esemény során, amelyre az információs pontoknál lesz lehetőség.

A Szuperkoncert minden eddiginél nagyobb és látványosabb showműsorral érkezik. A Puskás Aréna Szoborparkban vadonatúj színpadon koncertezhetnek a sztárfellépők, akik a megnyújtott előtérnek köszönhetően sokkal közelebb kerülhetnek a közönséghez is, az extra elemekről pedig a beépített hidraulikus színpadlift és süllyesztő rendszer gondoskodik. A tökéletes látványról 300 fényvető, köztük számítógép vezérelt, mozgatott világítás hidak, lézershow, több száz rakétából álló pirotechnikai show, valamint szikraeső gondoskodik, a több mint 300 négyzetméternyi ledfalnak és a 100 ezer wattos hangtechnikának köszönhetően pedig a hátsó sorokban állók sem maradnak le az igazi koncertélményről. Az esemény akadálymentes, a fogyatékossággal élők és kísérőjük egy, a színpad közvetlen közelében elhelyezett, magasított lelátóról élvezhetik a fellépéseket.

A Szuperkoncerten az idén 65 éves Ötöslottó születésnapját is ünnepeljük, ezért rendhagyó módon megváltozik az Ötöslottó játékba küldési ideje is. Az eddig megszokottal ellentétben, kizárólag a Szuperkoncert napján, azaz október 1-én 19:30 helyett már 18:00-tól újra lehet Ötöslottóval játszani, így azok a szerencsevadászok, akik szombaton éjfélig legalább 1800 forint értékben töltenek ki és adnak fel Ötöslottót, esélyesek lehetnek a születésnapi nyereményjáték fődíjára, egy Volkswagen Arteon Shooting Brake Elegance típusú autóra vagy övék lehet az akár többmilliós különnyeremény is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy aki október 1-jén 18:00 után adja fel kedvenc számait, az a következő, vagyis a 40. játékhétre adja fel szelvényét, azaz október 8-án izgulhatnak a nyereményért.

A látogatók a szórakozás mellett egy jó ügyet támogathatnak, hiszen a nemzeti lottótársaság a koncerthelyszínen értékesített szerencsejáték termékek után befolyt összeget 100%-ban az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel. A hozzájárulásból a Kapaszkodó gyermekfejlesztő programon keresztül összesen több mint 3000 nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű gyereknek biztosítanak a többek közt iskolán kívüli korrepetálást vagy éppen fejlesztő foglalkozást.

A Szuperkoncertre többezer embert vár a szervező Szerencsejáték Zrt. de azoknak sem kell búsulni, akik nem tudnak a helyszínre menni, a három hazai előadó koncertjét ugyanis élőben közvetíti a társaság a youtube-on és a szuperkoncert.szerencsejatek.hu.