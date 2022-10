Szuper idő lesz a hétvégén – Ezeket a helyeket érdemes felkeresni

A hétvégén megenyhül az idő, ami kitűnő lehetőség a túrázásra, és a túrázó érdeklődésének megfelelően a természeti, kulturális vagy éppen történelmi helyszínek felkeresésére. Fontos, hogy öltözzünk fel rétegesen, vegyünk fel kényelmes cipőt és a biztonság kedvéért legyen nálunk esőkabát is. Nagyon sok vendégház és túra útvonal megújult, a jelzéseket is újra festették, érdemes tehát kihasználni ezt az őszi időt, és a természetben regenerálni szervezetünk, akár a családilag is.

Divat a túrázás

A reneszánszát éljük a túrázásnak, amiben a korona vírusnak nagy szerepe volt. Nagyobb, akár két napos túrákat is érdemes bevállalni, mert jó kis panziók, szálláshelyek vannak szerte az országban.

Géberjén a Holt-Szamos környéke mámorítóan szép, és a tanösvényen nyugodtan sétálgathatunk két napig – mondta a Borsnak Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró, aki arról is beszélt lapunknak, hogy vannak rövidebb túra lehetőségek is.

Túrázni jó! Fotó: Shutterstock

– Én a két gyermekemmel kisebb túrára is vállalkoztam Ady liget környékén a kiserdőben és megnéztük a zenélő kutat, amin ha megnyitják a csapot, régi slágereket játszik, és Budapest környékén vannak barlangok is – mesélte a szakújságíró.

Vallási helyszínek

Sok helyen megújultak a templomok, és vannak zarándok útvonalak, ahol különböző vallási helyszíneket, szentélyeket kereshetünk fel, miközben a természetben barangolunk.

– Szatmárban például található egy templom, ahol egy bizánci korabeli freskót is megtekinthető.

Tákoson van az Alföld kincse, a Bereg legszebb kulturális hagyatéka, a színes mennyezetű mezítlábas Notre Dame. 1766-ban épült, malomköveken állnak a nagy méretű talpgerendák, egy helyi mester készítette a nép segítségével fából és sárból, mint a fecske a fészkét.

Csarodán megcsodálhatjuk kis ligeterdőt és egy álomszerű mosolygó szentek templomát a régi freskóival – osztotta meg velünk Kiss Róbert Richárd.

A mezítlábas Notre Dame Fotó: Wikipédia

Rejtőzködő tavak

Rengeteg apró tó fellelhető szép hazákban.

– Sokan felmennek a Megyer hegyi tengerszemhez, ami nem nagy útvonal, de csoda szép a látvány.

A Hubertlaki, vagy más néven bakonyi Gyilkos-tó is népszerű túracélpont, melynek helyén korábban egy éger erdő állt.

A felduzzasztott tó eredetileg vaditatónak készült, aminek környékén számos tűzrakó hely is található, így akár a kirándulás zárásaként szalonnát is süthetünk – fejtette ki a szakíró.

Hubertlaki-tó Fotó: Shutterstock

Romantika mindenek felett

Egy hangulatos kirándulás örök élmény lehet a pároknak.

– A Vas megyei Szelestét meg lehet közelíteni gépkocsival, majd onnan elgyalogolhatunk a helyi arborétumba.

Romantikázni vágyóknak ideális a berettyóújfalui Szerelempark, ahol a köztéri alkotások megtekintése után elhelyezhetjük a szerelemlakatunkat.

A madárbarátok Borotán a Csókás erdőben megtalálhatják a számításukat, ahol a nyárfákkal övezet környezetben rengeteg harkályt figyelhetnek meg – és végül ajánlanám a Kékest, ami egész évben jó túra helyszín. A kilátó, a panoráma fantasztikus, és épült egy játszótér is a gyerekeknek – tette hozzá zárásként Kiss Róbert Richárd.