Rémisztő jelentése lehet, ha kábelkötegelőt találsz a kocsidon

Egészen döbbenetes videót tett közzé egy édesapa a TikTok-on. Videójában arról beszél: lánya kocsiján egy elsőre jelentéktelennek és ártatlannak tűnő részletet vett észre, amiről azonban később kiderült: szörnyű jelentéssel bír. A férfi a felvételen elmondta: ugyan ők egy kis településen élnek, ám a lánya egy közeli nagyvárosba jár dolgozni kocsival. Egymás után három alkalommal is azt vette észre, hogy a lánya kocsijának jobb hátsó ajtajára, a kilincsre valaki egy kábelkötegelőt rögzített. A férfi levágta, ám másnap ismét ott volt a műanyag gyorskötöző. Ismét levágta, harmadik nap azonban megint visszakerült. A lánya észre sem vette. Ekkor kérdezte meg a rendőrségen dolgozó testvérét, aki elárulta: az ehhez hasonló, nehezen észrevehető jelöléseket azonnal el kell távolítani a kocsiról, ezekkel ugyanis az emberrablók, emberkereskedők jelzik, hogy a "kiszemelt áldozat" könnyű célpont, valószínűleg egyedül közlekedik.

A férfi videóját eddig több mint 26 milliószor játszották le.

Elfogták az emberrablókat

Az apa nem sokkal később egy újabb videót is feltöltött, melyben elárulta: valószínűleg nem a lánya munkahelyének környékén "szemelték ki", hanem ott, ahol út közben meg szokott állni. Sejti mindezt azért, mert ez utóbbi helyhez közel a napokban el is fogtak egy férfit és egy nőt, akik fegyverrel tartottak fogva valakit. A tetteseket szexkereskedelemmel gyanúsítják a rendőrök – így sajnos nem lehetetlen, hogy ők voltak azok, akik a kocsit is megjelölték.

