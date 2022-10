Halálos tévedés: A gyilkos helyett ült ártatlanul a börtönben Lackó

Kommandósok húzták ki az ágyából nagyjából nyolc évvel ezelőtt azt szlovákiai férfit, akit a kakaslomnici benzinkúton elkövetett gyilkossággal gyanúsítottak meg.

Az ágyból rángatták ki a kommandósok az ártatlan férfit. Fotó: Televízia Markíza

Lukáš Lackót letartóztatása után nemsokkal elengedték azzal az indokkal, hogy a rendőrség sajnálatos hibát vétett. A férfi azóta nyilvános bocsánatkérést és kártérítést követelt, amit ideiglenesen el is fogadtak, a belügyminisztérium azonban visszavágott.

Mindeközben már felkutatták az igazi gyilkost, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, Lackó viszont továbbra is ügyvédeket fizet, bíróságokra jár, hogy tisztázza magát.

Már lassan 8 éve lesz, hogy pereskedek. Részben ezt teljesen felháborítónak találom, másrészt viszont már-már vicces is ez a helyzet, hogy Szlovákiában ilyesmi megtörténhet.

– meséli a szlovák híradónak a férfi.

Lackó 8 éve pereskedik. Fotó: Televízia Markíza

Reggel 8-kor az ágyából rángatták ki az ártatlan férfit és meg is indultak a kihallgatási körök. Lackó a mai napig nem érti, miért pont rá gyanakodtak a rendőrök.

– Reggel 8-kor vittek be és másnap dél körül engedtek ki. Egy bűnügyes jött be hozzám, hogy a rendőrség nevében elmondja, tévedtek.

A férfi szerint ez egy gyenge próbálkozás volt a rendőrség részéről, ugyanis ez nem kompenzálja azt a szégyent és a stresszt amit emiatt át kellett élnie. Többet kér az államtól:

– Kárpótlási díjat szeretnék, legalább 19 ezer eurót, illetve legalább egy hivatalos bocsánatkérés járna nekem.

A bíróság még nem egyezett ki az összegben, viszont teljes mértékben a férfi oldalán állnak.

Ez egy sokk volt, a legrosszabb érzés volt az életemben, amikor a kihallgató szobában közölték velem, hogy egy gyilkosság gyanúsítottja vagyok. Nyilván ez után az életem már soha nem lesz olyan, mint amilyen előtte volt. Arról nem beszélve, hogy 8 éve húzódik a per és nekem lassan ez többe kerül, mint amennyit követelek.

– zárja le Lackó, akinek esete egyáltalán nem egyedi.

Két évtizedet ült ártatlanul

Angelo Massaro nevét akkor ismerte meg Olaszország, amikor kiderült, már a 21. évét tölti börtönben – teljesen ártatlanul. A férfit 1995-ben tartóztatták le azok után, hogy ismerőse, Lorenzo Fersurella eltűnt, holttestét pedig csak hét nappal később találták meg.

Angelo Massaro a film kedvéért visszatért abba a börtönbe, ahol 21 évig raboskodott

Massarót egy telefonbeszélgetés alapján ítélték el. A hívást a gyilkosság idején indította, a hívott fél pedig a felesége volt. Az ártatlan beszélgetés arról szólt, hogy Angelo mit hoz a munkából hazafelé. Angelo és felesége Puglia tartományban él egy kisvárosban, és az ott szokásos erős tájszólást beszélik. Így történhetett meg, hogy a rendőrök, akik az áldozat szinte minden ismerősét lehallgatták, elértették az egyik szót: s míg Angelo sok minden mellett egy nehéz teherről és súlyos rakományról beszélt, a nem a tartományban felnőtt rendőrfőnök a hulla szót értette ki a lehallgatott hívásból. Ez egyébként mindössze egy hangnyi eltérés a pugliai dialektusban.

Hamar össze is állt a kapitánynak a kép: az akkor még keresett holttestet viszi éppen haza Angelo az utánfutóján.

Ez a verzió aztán végigfutott az igazságszolgáltatás össze szintjén és Angelo mire észbe kapott, már el is ítélték gyilkosságért, méghozzá jogerősen. A szörnyű tévedésre csak 2016-ban derült fény, ekkor fogadott új ügyvédet Angelo családja, aki először azt bizonyította be, hogy a férfi nem járt a tett helyszínén, majd nyelvészek segítségével világított rá az elképesztő rendőri és bírói műhibára. A férfi egy évvel később, 51 évesen került szabadlábra, rettenetes éveit előbb könyvben, most pedig egy bemutatásra váró filmben mondja el. 21, ártatlanul börtönben töltött évével ügye Európában egyedülállónak számít.