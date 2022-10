Családi hétvége és premier a Fővárosi Nagycirkuszban

A Fővárosi Nagycirkusz egy összművészeti produkcióval segít ráhangolódni a legszentebb családi ünnepre és kiszakadni a mindennapok rohanásából, miközben fricskát mutat a fogyasztói társadalomnak. Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? című novellája alapján készült karácsonyi mesében harmonikus szinergiában jelenik meg a cirkuszművészet, a zene, az ének, a színház-és a bábművészet. A Jászai Mari-díjas Fekete Péter rendezésében és Rátkai Erzsébet érdemes művész jelmezeivel egy varázslatos világba csöppenünk, ahol a legfontosabb értékek kelnek életre a cirkusz-és a társművészetek által.

János mester szerepében a Nádasdy Kálmán-díjas Szomor György színművész látható, a Szomszédot Faragó András és Dancs János színművészek alakítják. A Fővárosi Nagycirkusz évekkel ezelőtt, többször is műsorra tűzött Lúdas Matyi a cirkuszban című első, saját összművészeti darabjához hasonlóan a Melyiket a kilenc közül? előadás is bővelkedik látványos díszletekben. Feltűnik például egy élethű bábelefánt, egy zeppelin, egy óriási karácsonyfa, egy hőlégballon, óriási legyezők a szereplőkre applikálva, amelyeken mozgóképek elevenednek meg vagy éppen különleges forgó londzsokban alászálló angyalok. A darabhoz Szakál László zenekarvezető és Pál Dániel Levente dramaturg saját dalokat írtak, melyek közül több orgonán csendül majd fel.

Közép-Európa egyetlen, egész évben nyitva tartó, világhírű kőcirkuszában csak a legjobb artista produkciók mutatkozhatnak be.

A Melyiket a kilenc közül? karácsonyi mesében is többszörös cirkuszfesztivál-díjas művészek varázsolják el a közönséget emberfeletti műsorszámaikkal.

Látványos produkciókban nem lesz hiány Fotó: Markovics Gábor

Fellépnek a 2016-os Dima karácsonya című műsorunk sztárjai, a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál Ezüst Bohóc-díjas artistái, a Markin Family elképesztő perzs számukkal. Dmitry Chernov zsonglőr bejárta a világ nagy cirkuszait, ahol egyedi előadásmódjával és bravúros trükkjeivel nem csak a közönséget, hanem a cirkuszi szakmát is elvarázsolta; produkcióját több nemzetközi cirkuszfesztiválon díjazták. A Medel Family tagjai Mexikó leghíresebb cirkuszi dinasztiájából származó két fiatal nővér, akik fogódzkodás nélkül lengenek a trapézon, miközben karikákat pörgetnek vagy éppen egymást tartják a magasban. Lenyűgöző szám a generációkon át öröklődő tudásról és a testvérek közötti bizalomról. A Kirichenko Acrobats tagjai a torna világából érkeztek, produkciójukban ötvözik a tornából szerzett tudásukat, a cirkuszművészetet és a táncot, melynek nyomán egy látványos összművészeti produkciót mutatnak be a nagymúltú városligeti porondon. Az ember és állat közötti szereteten, bizalmon és játékon alapuló kapcsolatot Wolfgang Lauenburger mutatja be bájos kutyusaival. Az erős tradíciókkal rendelkező magyar cirkuszművészetből is ízelítőt kap a közönség. Ádám Rudolf lovaszsonglőr számmal lép porondra, Novákovics Noémi pedig kötél számában egy nő belső harcait jeleníti meg. Ádám Henrik szédületes magasdrót produkciójától garantáltan elakad a lélegzet.

Világhírű előadók lépnek fel Fotó: Markovics Gábor

Az október 15-től látható Melyiket a kilenc közül? – Karácsonyi mese Jókai Mór novellája alapján című összművészeti darab gazdag látványvilágával és mély mondanivalójával az egész család számára maradandó élményt nyújt.

A Fővárosi Nagycirkusz is bekapcsolódik a Fővárosi Állat és Növénykert játszóparkjában, a Holnemvolt Várban a Vitéz Kürtős és az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda által szervezett Kürtősbon Fesztiválba október 15. és 16. között. Az új formát öltött kürtőskalács, a kürtősbon egyediségét az adja, hogy a kürtőskalács tésztáját töltik meg csokoládé, szilva vagy barack krémmel, majd az elkészült kürtőskalácsot málnás, diós, fahéjas szórással teszik még ínycsiklandóbbá.

A közvetlenül a Holnemvolt Vár mellett található cirkuszi lovardában 10 és 17 óra között interaktív ismeretterjesztő játékokkal készülnek a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ szakemberei. A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum munkatársai műtárgyrejtvénnyel és cirkusztörténeti kvízzel, cirkuszi plakátkészítéssel és kollázsolással várják az érdeklődőket. Petró Eszter etológus, állattréner, kutyakiképző, a Fővárosi Nagycirkusz állatvédelmi referense, a felelős állattartás jegyében interaktív kutyás bemutatókkal várja a családokat. A cirkusz animációs foglalkozások során a látogatók megismerhetik és elsajátíthatják a cirkuszi mozgásformákat és alaptechnikákat. Egy igazán különleges élmény is várja a résztvevőket: egy egyedülálló virtuális valóság játék, melynek hála a látogatók a kötéltáncosok bőrébe bújva átélhetik, milyen érzés 7 méter magasan egyensúlyozni.

a Fővárosi Nagycirkusz lovardájában zajló cirkuszi programok ingyenesek! Fotó: Markovics Gábor

