Épp élőzőtt a BBC riportere, amikor becsapódott egy orosz rakéta Kijevbe

Mint arról korábban beszámoltunk, az oroszok hétfő reggel több rakétával is célba vették az ukrán fővárost. Brutális pusztítást vittek véghez Kijevben, melyről később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott: támadást szándékosan időzítették a reggeli csúcsforgalom idejére, hogy a lehető legnagyobb veszteségeket okozzák.

Ez egy kemény reggel. Terroristákkal van dolgunk

– szögezte le Zelenszkij.

Élő adásban csapódott be a rakéta

Hugo Bachega, a BBC helyi tudósítója épp élőben jelentkezett be, amikor az egyik rakétatámadás történt. A videón eleinte csak a rakéta hangját hallani, majd a becsapódásét is. Ezzel egy időben a riporter is fedezékbe húzódik, a bejelentkezésnek pedig vége szakad.