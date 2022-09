Tragédia a Magas-Tátrában: Barátjuk nézte végig a házaspár halálát

A helyi Hegyimentő Szolgálatot a házaspár egyik – szintén hegyivezetőként dolgozó – barátja értesítette, miután végignézte, ahogy lengyel kollégája és annak felesége a Magas-Tátra egyik csúcstömbjéről, a Bibircsről egy hódeszka miatt lezuhan a Szalóki-völgy melletti szakadékba.

Csak gyalog tudták megközelíteni a tragédia helyszínét Fotó: HZS - Hegyimentő Szolgálat

A hegyimentő Szolgálat elmondta, hogy aznap a köd és az erős havazás miatt a látási viszonyok is rosszak voltak, alig 50 méterre lehetett csak ellátni, és ezért a helikopter sem tudott felszállni, hogy segítséget nyújtson. A hegyimentők ezért gyalogosan indultak neki a megadott helynek, hosszú ideig meneteltek a cél felé, majd miután odaértek, nem találták a házaspárt a szakadék mélyén. Ezért a hó alatt kezdték meg a keresést, ahol egy órányi kutatás után meg is találták az eltűnteket, akiken viszont ekkorra már nem tudtak segíteni, mind a ketten életüket vesztették a hegyen.

A holttesteket egyelőre még csak le sem tudták hozni a magasból, az időjárási viszonyok ugyanis szemernyit sem javultak az elmúlt napokban, a mentést majd akkor tudják elvégezni, amikor az idő is javul valamelyest.

A kollégákat, a szakmát és az ismerősöket is sokkolta a tragédia, a Lengyel Hegyivezetők Szövetsége is fájó szívvel és egy közös fotóval búcsúzott a pártól, Andrzej Sokołowskitól és Roksana Knapiktól.

Tavaly két magyar túrázó került bajba a Magas-Tátrán, miután felvonóval mentek fel a hegyre, és a kijelölt turistaútvonal végén nem álltak meg, hanem tovább mentek, hogy egy menedékházhoz jussanak. Egy meredek részen azonban már nem jutottak túl, ami azért is történhetett, mert híján voltak a megfelelő felszerelésnek is. A 26 éves nőért és a 35 éves férfiért is helikopter ment, akik először az egyiküket vitték biztos helyre, majd a másikukért is visszamentek, így végül mind a ketten szerencsésen megúszták a kalandot.