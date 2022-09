Súlyos lépésre szánta el magát a Lidl

Jövő hétfőtől, azaz szeptember 12-től már Németországban is fizetni kell az elektromosautó-töltők használatáért nem csak a Lidl, de a Kaufland üzletek parkolóiban is, számolt be róla a villanyautosok.hu. A töltési díj megfelel a piaci átlagnak.

A döntést az elektromos autók, és a töltések megugró számával indokolták Németországban.

A bevételekből támogatják majd a meglévő töltőinfrastruktúra karbantartását, illetve újabb töltési pontok telepítését.

A töltési díj AC töltők esetén (43 kW teljesítményig) 29 cent/kWh lesz, míg a DC töltőket 150 kW teljesítmény alatt 48 cent/kWh, 150 kW teljesítménytől 65 cent/kWh díjért vehetik igénybe.