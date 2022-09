Nagy bejelentést tett a TV2

Október 11-én 20 órakor kezdődik A házasság buktatói című családi dráma a Super TV2 műsorán. A hétköznap esténként jelentkező a „The Split” díjnyertes brit sorozat törökországi remake-je egy családi vállalkozás hétköznapjait mutatja be.

Çolpan Cevher neves válóperes ügyvéd isztambuli irodájában együtt dolgozik a lányaival. A legidősebb, Azra hirtelen elhagyja a céget, hogy csatlakozzon egy riválisához, míg makacs nővére, Sanem, az édesanyjával marad. Testvérük, Güneş az ügyvédek világától távol tartja magát. Ha nem lenne elég komplikált az életük, visszatér az apjuk – aki 25 évvel korábban megszökött a dajkával -, hogy visszaszerezze a részét a családi vállalkozásból.

Az anya karakterét játszó Sumru Yavrucuk jól ismert nézőink számára a Nehir – A szerelem arcaiból. Illetve a legkisebb lányt alakító Tülin Ece pedig a Nagykövet lánya című sorozatból lehet ismerős.

A szereplőknek Zakariás Éva, Kovács Nóra, Holl Nándor, Dévai Balázs, Nemes Takách Kata, Czető Roland, Pánics Lilla kölcsönzik a hangjukat.

Újabb török kedvenccel bővül az Izaura TV kínálata is. Országos premierként érkezik október 13-án 21 órától A végzet fogságában című sikersorozat, olyan török hírességek főszereplésével, mint Demet Özdemir, akit már több népszerű telenovellában is láthattak a magyar nézők, vagy Ibrahim Celikkol, a Remények földjének egyik sztárja. Az igaz történeten alapuló, megindító szerelmi dráma Zeynep és Mehdi különleges lelki utazásába avatja be a nézőket. A gyermekkori szenvedések örökre rányomták bélyegüket a két fiatal életére, ám egymás oldalán a valódi összetartozás érzésére lelnek rá. Ez a nem mindennapi, viszontagságokkal teli, romantikus legenda garantált kikapcsolódást nyújt majd a sorozatok rabjainak.

Október 14-én 15.40-kor országos premier lesz a TV2 műsorán. Újabb török dráma érkezik: a Testvérek. Veli és Hatice szeretetben nevelik négy gyermeküket, a 19 éves Kadirt, a 17 éves ikreket, Ömert és Asiye-t, valamint a 6 éves Emelt. Egy nap azonban Hatice rájön, hogy a főnöke az üzlettársa feleségével folytat viszonyt. A szerencsétlen események sorozata folytatódik, és a négy testvér elveszíti édesanyját és édesapját is. Miközben szüleiket gyászolják, és próbálnak túlélni, nem is sejtik, hogy szüleik halálát apjuk egykori főnöke, Akif Atakul okozta. A férfi, hogy fedezze bűneit, állást ajánl Kadirnak, és felveszi Ömert és Asiye-t a tulajdonában lévő magániskolába. A négy nehézsorsú testvér útja keresztezi a gazdagok gyermekeinek világát, ezzel pedig kiszámíthatatlan barátságok és lehetetlen szerelmek szövődnek a két teljesen más világból érkezett fiatalok között.