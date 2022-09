150-en virrasztanak majd a kunfehértói tragédia áldozataiért: „Csak abban bízhatunk, hogy nem szenvedtek”

Az öcsémnek és a szeretteinek még élniük kellene, de most hamarosan eltemetjük őket. Ezt hozta a sors kegyetlensége. Most az ő házukban gyűltünk össze, nagyon sok rokon fog eljönni a napokban. Illő módon, roma szokás szerint virrasztunk a temetésig. Közben élelemmel is meg kell kínálni a vendégeket, mert így illik. Legalább 150-en leszünk