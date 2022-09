Karácsony Gergely egy személyben dönthet 23 milliárdról

Bár a kormánypárti frakció egyetértett azzal, hogy szükség van a főváros energia- és gazdasági válság elleni alapjára, azzal viszont nem, hogy nem a közgyűlés dönt egy ekkora, a fővárosi költségvetés szempontjából is kiugróan magas összeg felhasználásáról - írja Metropol.

„Karácsony önmagát tagadta meg, kigúnyolva a budapestieket”

A főpolgármester pontosan azt tagadta meg, amire eddig olyan büszke volt – mutatott rá Bagdy Gábor-. Karácsony eddig azt hirdette ugyanis, hogy újszerű közösségi költségvetést készít. Ami lefordítva azt jelenti, hogy az 1,7 millió budapesti 1 milliárd forintról dönthet összesen évente. Jelen esetben ez a nagyon demokratikus közösségi költségvetés úgy néz ki: a lakosság 1 milliárdról dönthet, ő pedig 23-ról csak a hátralévő néhány hónapban. Ez nem tűnik nagyon demokratikusnak – hangsúlyozta .

Tarlós csak 150 millióig döntött egy személyben

Az eddigi gyakorlat szerint, maximum 150 millió forint keretig dönthetett egyszemélyben a főpolgármester, ezt a küszöbhatárt még Tarlós István vezette be.

Karácsonyék kezdenek kifogyni a pénzből

Mi 200 milliárddal adtuk át a fővárost Karácsony Gergelynek, azóta napról napra fogy a főváros pénze – mondta a volt főpolgármester-helyettes. -Azt látni, hogy kisebb dolgok esetében nem spórolnak, a nagy összegeket igénylő projekteknél, működés finanszírozásoknál viszont sírdogálnak és a kormányra mutogatnak, hogy nem adnak pénzt. Az is probléma, hogy eleve úgy tervezik meg a költségvetést, hogy a kormány támogatására számítanak benne, és bekalkulálnak olyan összegeket, amelyekről semmiféle tárgyalás nem volt a kormány és a főváros között. Mert nem kereste meg Karácsony Gergely a kormányt a kéréseikkel? – világított rá Bagdy Gábor-. Tehát légből kapott összegeket szavaznak meg a főváros költségvetésében. A BKV esetében is ezt történt, így biztosan borítékolható a botrány kirobbanása. És persze a kormányra mutogatnak majd. Erre mondtuk azt annak idején, hogy ez a költségvetés valójában egy fél évre szól, utána kilyukad itt is, ott is, amott is, és ezt látjuk most.

A főváros cégeinek összevonása is pazarló volt

Bár a főváros sikerként próbálja bemutatni, de valójában csak pénzkidobásra volt jó a cégeinek átszervezése. Nagyon sok időt, energiát és pénzt vett igénybe, de valójában a szervezet nem lett hatékonyabb, az igazgatók és a vezetők száma csak nőtt, nem csökkent. Persze volt némi leépítés, de gyanítom, hogy a nagy átszervezésekre éppen azért volt szükség, hogy ezekre hivatkozva a régi vezetők többségét el lehessen távolítani, és a saját embereiket hozhassák vissza nagyobb számban, mint ahányan korábban voltak – mondta a volt főpolgármester-helyettes.

A bankok már nem hiteleznek a Városházának

A covid, az energiaválság is hozzájárult ahhoz, hogy Budapest pénzügyi egyensúlya teljesen felborult, de emellett nem is állítanak élére minden forintot Karácsonyék

– avatta be a Metropolt részletekbe Bagdy Gábor-. Ma számos projektet terveznek hitelből. De ahhoz, hogy új hitelt tudjanak felvenni, a kormány hozzájárulását kérnék. Egyelőre nem ismerjük a kormány álláspontját, de ha hozzá is járul, a városháza nem tudná visszafizetni a hitelt. Budapest hitelképtelenné vált, mert működési vesztesége keletkezik, így semmiféle fedezet nincs a hitel biztosítékául.