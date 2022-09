Hasfájásnak indult, gyilkos kór támadta meg a tündéri ötéves kisfiút

Minden szülő figyelmét szeretné felhívni egy kétségbeesett édesanya, miután kiderült, hogy ötéves fia hasfájását a csendes gyilkosnak nevezett fertőzés okozta.

A 37 éves, skót Katy Graham kis híján elveszítette fiát. A szülők akkor jöttek rá, hogy gyermekük hasfájása mögött valami sokkal alattomosabb kór húzódik, amikor sántítani kezdett és a szemei befordultak. Mint később kiderült, Shay-nél bélfertőzés, ebből pedig vérmérgezés alakult ki, végül pedig szeptikus sokkot kapott.

– Meg kellett volna műteni, de nem tudták, hogy a szíve bírja-e az altatást, és két órába telt, mire döntöttek. Shayt lélegeztetőgépre tették, és mindenféle csövekből gyógyszerekkel pumpálták fel. Nem tudtuk, hogy túléli-e, ez volt a legrosszabb érzés – árulta el Katy Graham.

Az ötéves Shay élete hajszálon múlott Fotó: GoFundMe

Három nap után vehették le a lélegeztetőgépről a kisfiút, aki összesen 22 napot töltött kórházban. Szerencsére azóta jó úton halad a teljes felépülés felé.

Egyébként nem ez volt a kisfiú első komoly élet-halál harca. Shay már születésétől fogva küzdött az agybénulással, még az orvosokat is meglepte, amikor megtanult járni, majd beszélni – számolt be a gyermek történetéről a The Sun.