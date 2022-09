Hallott már a szilárd samponról? Nem, ez nem sci-fi!

Termék és szolgáltatás kategóriában díjazták a Procter&Gamble fenntartható csomagolási rendszerét a Trade Magazin Fenntarthatóság Szimbóluma idei versenyén. A szakmai díjat a Business Days 2022 konferencia keretében megrendezett ünnepélyes díjátadón Gabriel Makki, Közép-Európai értékesítési igazgató vette át, aki a fenntarthatósági kerekasztalon a vállalat legújabb fejlesztéseit is bemutatta.

A harmadik alkalommal meghirdetett Fenntarthatóság Szimbóluma pályázatra a Procter&Gamble a hajápolási termékeire kifejlesztett újratölthető rendszerével (alumínium palack és utántöltő tasak) nevezett, és a termék/szolgáltatás kategóriában elnyerte a fenntarthatósági szakmai díjat. A vállalat termékéletciklus-kutatásai (LCA) alapján a termék ökológiai lábnyomának legnagyobb része a fogyasztói használatból származik, ezért célul tűzték ki, hogy új csomagolási rendszerükkel elősegítsék a fenntartható fogyasztást.

Számos újítást jelentettek be

A Business Days 2022 konferencia fenntarthatósági kerekasztal-beszélgetésén Gabriel Makki, a vállalat Közép-Európai értékesítési igazgatója országos kereskedőhálózatok és beszállítók vezetőivel többek között műanyagcsökkentésről, energiatakarékosságról, hulladékkörforgásról beszélgetett, és elsőként itt jelentette be a P&G legfrissebb innovációit.

Mosókapszula mostantól papírdobozban

A vállalat legújabb fejlesztése, az Ariel mosókapszulák új ECOCLIC® kartondoboza egy áttörő csomagolási innováció, amely teljes mértékben újrahasznosítható, FSC tanúsítvánnyal rendelkezik, és minimum 70%-ban újrahasznosított rostokat tartalmaz. A kartondobozos Ariel PODS 2022 szeptemberétől elérhető a magyarországi boltok polcain is.

Papírdobozba került a mosókapszula

– Az új ECOCLIC® kartondoboz bevezetésével 6500 tonna műanyagot takarítunk meg évente Európában – mondta el Makki. – A csomagoláson túl tudjuk, hogy a mosás szénlábnyomának közel 60%-a felhasználói fázisból származik, főként a víz melegítéséből. A COOLCLEANTM technológiával ellátott Ariel PODS kapszulák új formulája kiemelkedő teljesítményt nyújt hidegebb mosáskor is, a csökkentett hőmérsékleten történő mosással pedig kevesebb áramot fogyasztunk, ami nemcsak alacsonyabb karbonlábnyomot jelent, de kisebb a villanyszámlát is.

Az A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) legutóbbi európai felmérése1 alapján a háztartások átlagos mosási hőmérséklete 42,4 °C, és a mosásoknak kevesebb, mint egyharmadát (28%-át) végzik 30 °C alatt, ezért a vállalat kiemelt küldetése, hogy ezen szokásokon változtasson, és a hidegmosás használatára ösztönözze a fogyasztókat. A doboz tervezése során a vállalat fogyatékkal élő fogyasztókkal is együttműködött, és két új funkciót épített be a csomagolásba. A doboz tetején tapintható logó található, a NaviLens QR-kód pedig a telefonos alkalmazás segítségével a termék hangos leírását olvassa be, így a látássérültek tájékoztatásához nyújt segítséget.

Kérsz egy szelet sampont?

A P&G Beauty friss felmérése szerint a fogyasztók 75%-a szeretne több újrahasznosított anyagból készült csomagolású szépségápolási terméket vásárolni, 65%-uk pedig próbál teljesen műanyagmentes csomagolást választani2. A vásárlói igényeket figyelembe véve a vállalat idén nyáron papíralapú csomagolású szilárd sampont dobott piacra hajápolási márkáin.

A júniusi Reuters Responsible Business Summiton bemutatott új Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences és Aussie termékek két 250 ml-es folyadékpalacknak megfelelő mennyiségű szilárd sampont és kondicionálót kínálnak, amelyek újrahasznosítható, FSC-tanúsítvánnyal rendelkező papírcsomagolásban kaphatók.

Az újrahasznosított műanyag növekvő újrafelhasználásával, az alumínium utántöltő csomagolási rendszerrel, valamint a most bevezetett szilárd hajápolók piacra kerülésével a vállalat tovább csökkenti a szűz műanyagok felhasználását, 2021 óta 50%-kal kevesebbet használt fel, ez 300 millió szűz műanyag palacknak felel meg, 2030-ig pedig célul tűzte ki, hogy 100%-ban újrahasznosítható vagy újrafelhasználható csomagolást kínál.

A szilárd samponoknak és kondícionálóknak nem kell műanyag flakon

A vállalat méretét és szakértelmét felhasználva, partnereinek közreműködésével olyan megoldások kidolgozásában vesz részt, amelyek segítenek hulladékmentesíteni a természetet. Új módszereket keresnek a műanyag-újrahasznosítási folyamat javítására, a műanyagok életciklusának meghosszabbítására, valamint olyan innovációkat fejlesztenek, amelyek jelentősen átalakítják a műanyagcsökkentés, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás módszereit.

A műanyagcsomagolás optimalizálása mellett a vállalat legfontosabb küldetése, hogy 2040-re elérje a nettó zéró üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Éghajlat-politikai cselekvési terve összhangban áll a párizsi éghajlatvédelmi egyezménnyel, és a nyersanyagtól a gyártáson és az ellátási láncon át a kiskereskedőig terjedő célkitűzés számos területet érint.

Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások beszerzése révén 2010 és 2021 között 56%-kal csökkentette az abszolút Scope 1 és Scope 2 kibocsátásokat globális tevékenységei során. Emellett olyan természetes klímamegoldásokat fejleszt (pl. esőerdők védelme és helyreállítása), amelyek kiegyenlítik a működéséből származó, 2030-ig nem megszüntethető maradék kibocsátást.

A vállalat jó úton halad, hogy 2030-ra 100%-ban megújuló villamos energiát használjon, amelynek érdekében számos más gyártóval, szervezettel és önkormányzattal együtt csatlakozott a Renewable Thermal Collaborative kezdeményezéshez.

Az LCA-adatokból és más elérhető forrásokból származó becslésekre támaszkodva évente frissíti a Scope 3 kibocsátások főbb kategóriáit, amelynek eredményeképpen idén számos változtatást hajtott végre, hogy még jobban megfeleljen a WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) és a WRI (World Resources Institute) ÜHG protokolljában foglalt útmutatásoknak.

íA cég egyes gyártóüzemei geotermikus vagy napenergiát és megújuló gőzt használnak. Kiemelt céljuk továbbá, hogy termelési egységenként 25%-kal csökkentsék a teherautók által megtett kilométereket, valamint edukatív társadalmi kampányaik révén segítsék a fogyasztói felhasználásból eredő kibocsátások csökkentését.