Felrobbantották az Északi Áramlat vezetékeket, óriásit emelkedett a gáz ára

Mára kiderült, hogy a két Északi Áramlat gázvezeték megrongálása szándékos szabotázs volt. Hogy ki áll a robbantások hátterében, még vizsgálják. Az már biztos, hogy ismét megugrott a földgáz ára.

Egyértelműen szándékos cselekmények okozták az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 földgázvezetéken a szivárgást, amely nem lehetett baleset következménye

– jelentette ki kedden este Mette Frederiksen dán miniszterelnök. Dan Jörgensen energiaellátási miniszter azt közölte, hogy a robbanások 70-90 méteres mélységben található vezetékeken keletkezett lyukak mérete arra utal, hogy azokat semmiképpen sem okozhatta baleset. Óránként több millió köbméter gáz is távozhat a sérült vezetékeken. Hónapokig leállhat ebben az irányban a gázszállítás az EU, illetve Németország felé – írja a Ripost.

A gáz tőzsdei ára hevesen reagál a jelentésekre. Miután az elmúlt hetekben csökkent az augusztus 26-i 339,02 euró/megawattórás ár, az elmúlt két napban több mint 21 százalékot emelkedett. Szerda délután 201 euró körül volt a gáz ára.

Egyelőre vizsgálják, ki állhat a szabotázs hátterében. Többen is felhívták a figyelmet arra, hogy Joe Biden amerikai elnök egy februári, még a háború kirobbanása előtt tartott sajtótájékoztatón arra utalt: ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, Amerika véget vet az Északi Áramlatnak. Miután egy újságíró rákérdezett, hogyan is vetnének véget annak, hiszen a projekt Németország felügyelete alatt áll, Biden azt felelte: ígérem, hogy képesek leszünk rá. Horthay Olivér, a Századvég Konjunktúra Zrt. Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője kifejtette: úgy tűnik, célzott katonai támadás történt az Északi Áramlat gázvezeték ellen, egyre többen vetik fel lehetséges felelősként az Egyesült Államokat is.

Szabotázsakció hajtottak végre az Északi Áramlat 1-es és 2-es vezetékek ellen. A kérdés csak az: kik Fotó: AFP

Szintén érdekes, hogy Radoslaw Sikorski volt lengyel külügyminiszter Twitter-oldalán az amerikaiaknak hálálkodott a szivárgó gázvezetékek kapcsán. Megköszönte az Egyesült Államoknak, később pedig már ujjongott is annak kapcsán, hogy valakik felrobbantották a vezetéket.

Ezzel szemben a német szövetségi parlament (Bundestag) védelmi bizottságának elnöke Oroszország felelősségét emlegeti. Az Északi Áramlat csővezetéken keletkezett kár nem véletlen, az európai energiainfrastruktúra bármilyen szándékos megzavarása teljességgel elfogadhatatlan, amire az Európai Unió határozott és egységes választ fog adni – jelentette ki Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerdán.

Az EU tehát még nem nevezett meg felelőst, de máris ellenintézkedésekkel fenyegetőzik.