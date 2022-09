Óvakodj tőlük: Ezzel a három jeggyel nem tanácsos ujjat húzni

Nincs az az ember, aki a végtelenségig nyugodt tudna maradni, kiváltképp, ha tartósan konfliktusoknak van kitéve. Minden éremnek két oldala van, és még az ezotéria szerint sincsenek kizárólag jó vagy rossz emberek. Ugyanakkor jobb, ha tisztázzuk, kik azok, akiktől óvakodni kell, mert könnyen találhatjuk magunkat szorító helyzetben annak hatására, ha őket próbáljuk meg sarokba szorítani.

Lássuk, kik azok a csillagjegyek, akiknek nem tanácsos kivívni a haragját.

Szűz

Ha a Szűz nyűgös, bal lábbal kelt fel, inkább térj ki az útjából, mert hiába nem akarod, egészen biztosan magadra vonod a haragját. Vétesz egy hibát, bármilyen hibát, teljesen akaratlanul, és már el is rontottad a napját. Igen, te, és nem az a fránya bal láb… Ezen kívül, ha egy Szűz akar valamit, akkor azt nagyon akarja, és lehetőleg azonnal. Ha nem kapja meg, jajj annak, aki az útjába állt. Dühe utoléri azt is, aki teljesen reális észérveket hozott fel, hogy a Szűz aktuális terve miért nem megvalósítható épp. Azzal sem árt tisztában lenni, hogy minél idősebb a Szűz, annál kifinomultabb bosszúálló. Egyébként mindezen tulajdonságok akkor kerülnek előtérbe, amikor a Szűz nem kiegyensúlyozott. Ha ura az életének, fel sem merül senkiben, hogy lehet sötét oldala is. Szerethető, érdeklődő, toleráns, empatikus ember.

Mérleg

A pokol tüze elenyésző a Mérleg haragjához képest. Ha magadra haragítod, és épp nincs passzban, és semmi nincs, ami visszafogná, akkor semmi nem is fogja. Ledózerol és elnézést sem kér érte. A legrosszabb pedig az, hogy fel sem készülhetsz, mi több, talán csak utólag észleled, mert elképesztően higgadtan teszi. És ez mind semmi: nem fogja elfelejteni, hogy megbántottad. Soha az életében. Persze ne legyünk ilyen szigorúak a jegy szülötteivel, hiszen számos nagyszerű tulajdonságuk is van. De tény, hogy egy jóbarátból hamar ellenség lehet, ha keresztbe tesznek neki. És ott fog támadni, ahol a legjobban fáj.

Skorpió

A Skorpiókkal szemben nem árt az óvatosság. Eleinte nyugisnak és kiegyensúlyozottnak tűnhetnek, de ha valami kihozza őket a sodrukból, akkor majd felrobbannak, és mindenáron bosszút akarnak állni. A háború istene, Mars az uralkodó bolygójuk, így ne csodálkozzunk, hogy könnyen haragra gerjednek, és nem is engedik, hogy elpárologjon: kitartóan fortyognak, amíg bele nem fáradnak, vagy el nem unják. Ám ha nyugodt a Skorpió, a sötét oldal a háttérbe szorul, és örvendezzünk, mert az előtérbe lelkesítő energiák kerülnek. Akkor sok-sok kedves szó hagyja el a szájukat, egyensúlyban van bennük jó és rossz, és még maguk is elhiszik, hogy így is lehet élni az életet, mosolyogva, a napos oldalon.