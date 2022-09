Mindig bal lábbal kelnek: Ők a leghisztisebb csillagjegyek

Sokan hajlamosak időnként a panaszkodásra, egyesek azonban folyton egy kisbaba módjára hisztiznek valami miatt. Asztrológusok szerint a csillagjegyek szoros összefüggésben állhatnak azzal a cseppet sem kívánatos emberi tulajdonsággal, amikor valaki minden pillanatban problémázik valamin. Most megmutatjuk, hogy melyik az a három csillagjegy, akik a leginkább hisztisek mind közül.

Rák

Ez az érzelmes csillagjegy rendkívül empatikus, tökéletes rezgésben van a körülötte lévő rezgésekkel. Az állandó együttérzés azonban kimerítő lehet, különösen akkor, ha az emberek nem díjazzák ezt a szintű törődést. Hangulatváltozásai miatt a Rák gyakran ráadásul hajlamos drámai gyorsasággal megváltoztatni véleményét, így határozatlansága miatt olyannyira frusztrálttá válik, hogy már-már nem csoda, mennyire hisztis.

Halak

A Halakról köztudott, hogy felszívja a körülötte lévők energiáját, ezért ha egy panaszkodós beszélgetésbe keveredik, azonnal ő is elkezdi a mondandóját. Érzékeny természete miatt nehezen engedi el az érzelmeket, amelyeket szerettei ébresztenek fel benne, így mintha csak ráragadna egy-egy érzés, úgy adja ki magából ő is ugyanazt. A jó hír a Halak esetében, hogy ez minden más érzelemmel is hasonlóan alakul, ezért fontos ezt a csillagjegyet megóvni a rossz hangulatú beszélgetésektől.

Bika

Bár a Bika elképesztően keménynek tűnik, sebezhetőbb, mint azt a legtöbben gondolnák. Sőt, a legmélyebb sebeket a legapróbb tüskék okozzák sérülékeny lelkén. Ezért is lehetséges az, hogy a Bika a semmiségnek tűnő problémákra válaszul óriási hisztit csap, és ugyan kimutatni nem feltétlenül fogja, a baj igenis nagy. Büszkesége miatt nem engedheti meg magának, hogy kikeljen magából, de a szemfülesek mindenképpen kiszúrják, ami olykor a Bika arcára van írva.