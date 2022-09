Ez történik most II. Erzsébet halála után

Évek óta van forgatókönyv arra, mi történik pontosan a királynő halála után. Erről korábban a Politico szerzett dokumentumokat. II. Erzsébet halála után az Egyesült Királyságban legalább 12 napig megáll az élet. A tőzsde és a bankok is bezárnak, a Parlament két házát felfüggesztik. Elkezdik az új papírpénzeket nyomni, a rendőrök új jelvényeket kapnak, és az útleveleket is frissíteni kell. Törölték a világ egyik legnagyobb zenei rendezvénysorozata, a BBC Proms pénteki eseményeit és a szombatra tervezett nagyszabású zárókoncert, a Last Night of the Proms is elmarad. A legnagyobb brit közlekedési szakszervezet, az RMT pénteken bejelentette, hogy törli a vasúti dolgozók jövő hétre meghirdetett kétnapos sztrájkját, és lefújták az ugyancsak a jövő hétre tervezett országos postássztrájkot is. A színházi előadások nem maradnak el, de a közönség és a színészek egyperces néma főhajtással emlékeznek meg II. Erzsébet királynőről az előadások kezdete előtt.

III. Károly király pénteken Balmoralból Londonba utazik, és a Buckingham-palotában audiencián fogadja Liz Truss miniszterelnököt.

A királynő holttestét két nappal a halála után fogják a Buckingham-palotába vinni a királyi vonattal.

Ha ez nem lehetséges, akkor repülővel. Károly az Egyesült Királyság több pontjára is elutazik, hogy részvétnyilvánításokat kapjon. A királynő koporsója később a Buckingham-palota trónterméből a Westminster-palotába kerül át, ahol Erzsébet három napig nyugszik majd, a londoniak napi 23 órában róhatják le itt a kegyeletüket A halál utáni tizedik napon a királynőt egykori legnagyobb angliai vidéki rezidenciáján, a London nyugati határában fekvő Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra, ott, ahol néhai édesapja, az 1952-ben elhunyt VI. György király és II. Erzsébet tavaly áprilisban, életének századik esztendejében elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg is nyugszik.