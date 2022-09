Eltűnése után 3 nappal még élhetett a Gyöngyösön holtan megtalált K. Dávid: megszólalt egy szemtanú

Ahogy arról a Bors is beszámolt, az eltűnt K. Dávid holttestét találhatták meg Gyöngyösön egy autó csomagtartójában. A kétgyermekes családapa egy építkezési cég ügyvezetője volt, a munkások bérével érkezett Gyöngyösre Budapestről.

A Gyöngyösi TV-nek egy szemtanú most azt állítja, eltűnése után 3 nappal még látta K. Dávidot, ahogy egy nővel sétált a József Attila Szakképző Iskola előtt. Ezután felhívta a rendőrség oldalán megadott telefonszámot, amit a felesége vett fel. A feleség megkérte a szemtanút, hogy jelentse be ezt hivatalosan is, ám az ígért telefonszámot, amin ezt megtehette volna, sosem kapta meg.