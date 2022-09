Az év esküvőjére készül Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója

Szalai Vivien és vőlegénye egy évvel a megismerkedésük után kötnek házasságot, az esküvő előtt egy nappal már mindketten izgatottan meséltek az Origónak.

"Nagyon-nagyon izgulok, mert alapvetően olyan ember vagyok, aki mindig a tökéletességre törekszik, és ebbe most tényleg szívünket-lelkünket beletettük. Szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát, ha minden nagyon szép lenne, és ha a gyakorlatban is megvalósulna, amit mi ketten belül, a szívünkben érzünk" – mondta Szalai Vivien.

Nem az elköteleződés miatt izgulok, mert mindketten mélyen hiszünk a szerelmünkben és a házasságban, hanem amiatt, hogy minden olyan legyen, amilyennek Vivien elképzelte.

Ez az ő nagy napja, nekem pedig a legfontosabb, hogy mindene meglegyen, amire vágyik" – tette hozzá Gecse Norbert, aki márciusban kérte meg a kezét.

Fotó: Borzi Vivien

Az esküvőszervezés azóta is zajlik, és mivel nagyon hasonlóan gondolkodnak, szinte mindenben egyet is értettek az esküvő kapcsán. "Számomra a tökéletes helyszín kiválasztása nem volt kérdés, már akkor tudtam, hogy a Turai Kastélyban szeretném az esküvőt, mikor Norbi Dubajban megkérte a kezemet. Az épület szépsége, hangulata egyértelműen tükrözi azt, amit mi érzünk, és szeretnénk, ha a vendégek is ezt élnék majd át. Mivel nem az első esküvőnk, és egyikőnknek sem volt korábban nagy esküvője, abban egyet értettünk, hogy legyen minden olyan emlékezetes és csodálatos, amire 20-30 év múlva is örömmel gondolunk vissza.

Nem szeretnénk több esküvőt, úgy érezzük, megtaláltuk életünk párját, akivel leéljük az életünket, a klasszikus holtomiglan-holtodiglanban hiszünk...

– árulta el a TV2 hírigazgatója.

Fotó: Borzi Vivien

Vőlegénye kérésére a menyasszonyi ruhán nem lesz csipke, a haját pedig nem tűzik fel. "Norbi kérésének eleget téve nem lesz menyasszonyi konty, mivel nagyon szereti kiengedve a hosszú, szőke hajamat.

A ruhát Kanizsai Silka Ágnes tervezte, és mivel nagyon egyszerű, pont ezért olyan nagyszerű: elképesztően letisztult, klasszikus, elegáns fazon,

amit éjfélkor egy egészen más stílusú menyecskeruhára cserélek" - mesélte, és néhány vendéget is megemlített.

Fotó: Borzi Vivien

Gönczi Gáborhoz 20 éves barátság fűz, ő fogja ellátni a vőfélyi feladatokat, és a zenekarával a remek hangulatról is ők gondoskodnak majd. Tóth Gabi énekel nekünk a szertartáson, az első táncunkhoz pedig Varga Viktor ad elő majd egy szerelmes dalt.

Mivel mindketten rajongunk a jazzért, a vacsora alatt egy jazz zenekar szolgáltatja majd a zenét. Szerencsére nagyon hasonlít az ízlésünk, így nem volt olyan, amibe ne értettünk volna egyet" – mondta, hozzátéve, hogy a médiában töltött 20 év alatt rengeteg ismert barátot is szerzett, így ott lesz a vendégek közt Marsi Anikó, Andor Éva, Rubint Réka és Schobert Norbert, és a TV2 két főszerkesztője is, Palik Lászlónak pedig különleges és fontos szerepe lesz pénteken.