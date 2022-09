Az egész országra riasztást adtak ki: leszakad az ég, durva vihar csap le

Hétfő

Többnyire gomolyfelhős-napos időre számíthatunk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak átmeneti jelleggel futó záporok, néhol akár zivatarok is, de kezdetben helyenként eső is előfordulhat. A nyugati-északnyugati szelet többfelé erős, a Dunántúl északi felén néhol viharos széllökések kísérhetik. Reggelre általában 5 és 11 fok közé hűl le a levegő. Délután 14-19 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a teljes országra elsőfokú riasztást adott ki zivatar miatt.

Kedd

Felhőátvonulásokra van kilátás, elszórtan záporokkal - nagyobb eséllyel északkeleten lehet csapadék. Még mindig erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. 14 és 19 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

Szerda

Többórás napsütés valószínű, de emellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor is előfordulhat. A maximum 14 és 19 fok között várható.

Csütörtök

Gyakran növekszik meg erősen a gomolyfelhőzet, és szórványosan fordul elő zápor. Az északkeleti szél gyakran lesz élénk. A hőmérsékletben nem lesz változás: marad a 17 fok körüli érték.