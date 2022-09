Add tovább! – XX. századi utazásra hív a Zichy Szín-Műhely

Új bemutatóval indítja az évadot a Zichy Szín-Műhely, Gazsó L. Ferenc Add tovább! című darabját Léner András rendezésében szeptember 30-án mutatja be a társulat, amely a covid ellenére is sikeres évadot tudhat maga mögött. A produkció az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával jött létre. Az Add tovább! - etűdök családtörténetekre, egy részben - a „találások” színdarabja. Az ősbemutató mellett, folytatódik a „Színház az iskolába megy” sorozat is. A Zichy Szín-Műhely színészei Arany, Pilinszky műsorral járják a Kárpát-medence iskoláit és játsszák a nagy sikerű Csukás István és Nemes Nagy Ágnes darabjukat is.

Gazsó L. Ferencnek eddig nyolc könyve jelent meg. Fotó: Zichy Szín-Műhely

Gazsó L. Ferenc Táncsics Mihály díjas újságíró a Nemzeti Galériában látott fotókiállítás ihletésére alkotta meg a Fortepan-történeteket, az Add tovább! című darabját. A szabad felhasználású közösségi fotó archívum képeihez tetszőleges válogatás és sorrend szerint írt személyes és megható történeteket. Az így elkészült tárcák az Országút (kulturális lap) és a Magyar Nemzet Lugas című mellékletének hasábjain jelentek meg. A sorozat, azóta is folytatódik, az írások száma mára meghaladja a hatvanat.

Léner András rendező elmondta: azért választotta ezeket a történeteket, mert a rendkívül gazdag, hol drámai, hol szórakoztató irodalmi anyag összeolvasva a XX. század sorstörténetét rajzolja ki, a századfordulótól a rendszerváltásig, világégéseken át, elmondott vagy épp elhallgatott családtörténetekben megfogalmazva.

Embermesék, melyek reflektorfénybe hozzák fel nem fedett titkainkat, az őseink által mesélt vagy épp elhallgatott családtörténeteket. Ezekből az egyfelé tartó történetekből izgalmas vállalkozás volt egy színházi előadás megalkotása

– ismertette a rendező.

A fotók központi szerepet kapnak. Fotó: Zichy Szín-Műhely

Tizenhét fotó, tizenhét etűd, az előadás pedig mozaikszerűen váltakozó jelenetekben ötvözi a színházat, a kortárs táncot és az intermédiát.

Minden pillanatában magunkra ismerünk, mert olyan könnyen azonosulunk a történetekkel. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni jelenünket, ismerni kell a múltunkat

– mondta arendező, megjegyezve, hogy ez a gondolat a színműhely hitvallása, ez adja munkáinak gerincét is.

Az író és a rendező Zelei Miklós írón keresztül talált egymásra. Gazsó L. Ferenc néhai írótársa, több közös könyv társszerzője, a „talált” barát így vélekedik erről a munkájáról:

Kigyógyulni a múltból. Kibeszélni a rossz emlékeket. Elmondani a jót. Ez a legfontosabb. A jó.

Gazsó L. Ferenc szerint a darab legfőbb mondanivalója a fiatal generációk számára az, hogy milyen fontos a családi és a nemzeti identitás őrzése, hogy megőrizzük az emlékezetünkben a XX. századot a saját családi történeteinken keresztül. A Fortepan képek korhűek, de a történetek, amelyeknek alapjául szolgálnak, kitalációk. Valóságos, történelmileg hű környezetben sokszor önéletrajzi ihletésű, de kitalált gondolatmenetek, amelyekben tükröződik a korszak sajátos hangulata. Sok az elhallgatott családi történet, amelynek feldolgozása éppen a továbblépéshez, újrakezdéshez adhat vagy adott erőt, a fiatal generációk nagy része azonban nem ismeri saját családja történetét, így e zivataros század drámai történetei elvesznek mindörökre.

A nemzeti identitás szempontjából így megszakad valami. Ezért is íródtak a történetek és született a darab, hogy felrázza az embereket, megmutassa, hogy mi történt ebben az évszázadban

– fejtette ki a szerző. Hozzátette, abban bízik, hogy a darab nézői érdeklődni kezdenek saját családi történeteik iránt, amíg még van, aki elmesélje azokat.

Az ősbemutató szeptember 30-án, pénteken este 7 órakor a 6SZÍN-ben lesz (1066 Budapest, Jókai utca 6.)

Fekete Linda játssza a főszerepet. Fotó: Zichy Szín-Műhely

Zichy Gabriella, a színműhely alapítója, producere a 2021/22-es évadot sikeresnek tartja. Összesen 79 élő és 16 online előadást tartottak 24.500 nézőnek. Új bemutató volt az évadban, a „Színház az iskolákba megy” sorozatuk keretében az idén 100 éve született, a XX. század egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású magyar költőnőjének, a Kossuth-, Baumgarten- és József Attila-díjas Nemes Nagy Ágnesnek a magyar színpadokon ilyenformában még be nem mutatott meséjét, Az aranyecsetet vitték színre.

Minden korosztályban nagy sikere volt a pergő ritmusú, drámaiságban és könnyedségben bővelkedő költemény bemutatásának

– mondta. Hozzátette, hogy a versben megszólaló darabot helyenként dalok, hangulatfestő zenék és effektek váltják, melyek Szitha Miklós Liszt-díjas zeneszerző, ütőhangszer művész munkáját dicsérik. A mesés képi világot Matyi Ágota, a kiváló díszlet- és jelmeztervező álmodta meg, amiben helyet kap a mesében szereplő rengeteg csoda és színpadi varázslat.

A 2021/22-es évadban ismét folytatódott a Lázár Ervin program, amelynek keretében Csukás István-Szitha Miklós-Dolmány Attila: Utazás a szempillám mögött című zenés mesejátékával járták az országot.

Így jutottunk el Budapest mellett Győr, Cegléd, Abony, Törtel, Nagykőrős, Ceglédbercel, Albertirsa, Nagykáta, Szentmártonkáta, Miskolc, Kóka, Tápiószele, Sülysáp, Rétság, Szécsény, Balassagyarmat, Nagykanizsa és Keszthely kisiskolásaihoz, ahol minden alkalommal zajos sikert arattunk előadásunkkal

– mondta Zichy Gabriella.

Továbbra is nagy sikerrel játszották az Arany balladák – másképp című előadásukat, amely immár 6 éve van műsoron, és amellyel azóta több mint 60 helyszínen jártak itthon és a határon túli területeken, és ahol több mint húszezer diák láthatta és halhatta Arany János 11 legismertebb balladáját, XXI. századi megközelítésben, kiváló művészek interpretálásában, Zichy Mihály grafikusművész páratlan képzőművészeti alkotásainak kíséretében.

A Közös gyökereink Határon túli program keretében sikeresen vendégszerepeltünk Egressy Zoltán: Gordiusz című karanténkomédiájával a Kassai Thália Színházban, valamint a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Művelődési Központban – mondta a színműhely alapítója.

A World of Pilinszky című összművészeti monodráma előadásunk 2021 novemberében debütált a MÜPA Fesztiválszínházában, ahol két teltházas előadást tartottunk. Az előadás idén, 2022 novemberében is meghívást kapott a MÜPÁ-ba

- ismertette. Az igazgató azt is elmondta, hogy szeptember 16 és 25 között ismét megrendezik az E-Színház Fesztivál, amelyre az alkotóműhely Az aranyecset című családi verses-zenés mesejátékkal nevezett be.

Az Add tovább! című darab szereplői. Fotó: Zichy Szín-Műhely

A Zichy Szín-Műhely kiemelt támogatója a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia és Újbuda Önkormányzata.

(Ripost)