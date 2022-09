Az ország legjobb sírásói versengtek egymással

A szakállas szóvicc szerint aki másnak vermet ás, az sírásó. Nos, szeptember 3-án lázas munkában voltak a kifent ásóélek és a bakancsok, hiszen a tatai temetőben a sírásó csapatoknak időre kellett kiásni egy adott méretű sírgödröt.

Hatalmas por nehezítette a csapatok munkáját ásás közben Fotó: MTFE

– Az idei az ötödik sírásóverseny, 2016-ban rendeztük az elsőt – kezdte a Borsnak Varga József, a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének (MTFE) elnöke. A megmérettetésre az egyesület küld ki a temetkezési vállalkozóknak egy jelentkezési lapot, s ha éreznek magukban elég erőt a sírásók, akkor jelentkezhetnek a versenyre. Így volt ez idén is, hiszen 15, egyenként két fős csapat nevezett be. A helyszín évente változik, hiszen temető és temető sokban különbözik egymástól, a talajviszonyok is nagyon eltérőek lehetnek.

A zsűri szigorúan ellenőrizte a kritériumokat Fotó: MTFE

- Az egyesületünk tagjai közül szoktuk kiválasztani azt a temetkezési helyet, ahol a versenyt rendezzük. De a temető fenntartója is jelentkezhet nálunk, ha megtartaná a soron következő sírásóversenyt – magyarázta az egyesület elnöke. A szakma legjobbjainak egy szabványos sírgödröt kellett kiásniuk. Ez 200 centi hosszú, 80 centi széles és 160 centi mély – ez a méret egyébként törvényben szabályozott és igazodik a koporsók méretéhez. Idén a hatalmas szárazság tovább nehezítette a sírásók dolgát, hiszen a rajtjelet megkapva az ásás közben a porral is meg kellett küzdeniük. Ennek ellenére a két fős csapatok hősiesen és gyorsan dolgoztak.

Azért áll két főből egy csapat, hogy legyen úgynevezett védő személyzet, hogyha bármi történne a felszínen vagy a gödörben. Utóbbi helyen egyszerre csak egy ember lehetett, így a párok váltani tudták egymást

– mesélte Varga József. A zsűri egy kalodával ellenőrizte az ásásokat, és bizony akadt, ahol két centivel magasabb volt a gödör, mint amit előírtak. Az idei bajnokok végül a kisvárdai Menydörgős Ádám és Torma Zoltán lettek, akik 1 óra 8 perc 40 másodperc alatt ásták ki a sírgödröt.

A díjazott csapatok. A győztes páros balról az ötödik és hatodik sírásó Fotó: MTFE

– A versenyt a temető olyan részén tartottuk, ahol majd csak évek múlva fognak temetkezni, így a hatalmas lyukakat a csapatoknak be kellett tömni, erre 15 percük volt – hangsúlyozta az elnök. A hantolást a zsűri külön díjazta, végül egy pécsi csapaté lett a legszebb. A dobogósok pénz- és tárgyjutalomban részesültek, a verseny után pedig egy finom ebéddel zárták a megmérettetést.