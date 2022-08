Sokkoló látvány, rendőrautó hátuljából nyitott tüzet a megbilincselt nő

Noha a hatóságok szerint szakszerűen bilincselték meg és tették a járőrkocsi hátuljába, a 37 éves nő nem csak ki tudta szabadítani magát, de a rendőrök puskáját is meg tudta szerezni, amivel tüzet is nyitott rájuk. A jelenetet a zsaruk testkamerája és a járőrkocsi fedélzeti kamerája is rögzítette, a videót pedig azóta nyilvánosságra is hozták.