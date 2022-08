Rezsicsökkentés: itthon már be se kötik a gázt az új lakásokba

A rezsicsökkentés változásának bejelentése után minden korábbinál nagyobb lett az igény az energiahatékony otthonokra. Mint ismert, a magyar kormány augusztustól energia-veszélyhelyzeti intézkedéseket vezetett be. Ezeknek része, hogy már nem a teljes áram- és gázfogyasztás lesz rezsicsökkentett, hanem az átlagfogyasztás szintje, ami fölött már a piaci árat kell megfizetni.

A lakásvásárlásoknál ezért megváltoztak a prioritások: megnőtt az igény a kis rezsijű, energiatakarékos otthonokra.

A rezsicsökkentés marad, de megnőtt a kereslet az energiatakarékos lakásokra Fotó: Facebook

Tömösváry Zsigmond, a budapesti, Haller utca 11. szám alatt zajló zöld ingatlanfejlesztés értékesítési vezetője elmondta, azoknak az épületeknek, amelyek 2022. június 30. utáni időpontban szereznek használatbavételi engedélyt, kötelezően teljesíteniük kell a közel nulla energiaigényű épületek energiahatékonysági előírásait. Ezeknek az ingatlanoknak a maximális energiafogyasztása 100 KWh/m²/a lehet, azaz egyáltalán nem áll fenn annak a veszélye, hogy az átlagfogyasztás fölé mennek a lakók.

A szigorítás utáni hetekben egyértelművé vált, hogy az emberek spórolni szeretnének a rezsin, ezért a lokáció és a szobaelosztás mellett már az energiahatékonyság is kiemelt szempont a vásárláskor – árulta el a szakember.

– Budapest megújuló negyedében, a Haller utcai zöld projekt során már a tervezéskor ügyeltünk arra, hogy minimális legyen a tulajdonosok rezsije. A koncepciónk iránt júliusban túlzás nélkül kilőtt a kereslet.

Káros kibocsátás nélküli geotermikus központokat építenek Fotó: Facebook

A geotermikus energia olcsó, kényelmes és környezetkímélő

Az új projekt vezetője azt is elmondta: a geotermikus energiának köszönhetően a lehető legalacsonyabb rezsiköltség mellett biztosak lehetnek abban, hogy környezetbarát energiával fűtenek. A gáz egyáltalán nincs és nem is lesz bevezetve az épületbe, a fűtésrendszer pedig a plafonokon fut majd végig, a radiátorok hiánya pedig könnyíti a lakások berendezését. A hőszivattyúk a földből és a levegőből kinyert hőenergiát alakítják át meleg vízzé, amivel a fűtés is biztosítottá válik. Így nincsen semmilyen károsanyag-kibocsátása az innovatív technológiának, hiszen nem kerül ki az épületből semmi, ami káros lehet.

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság leginkább a hatékony energiafelhasználást jelenti: minőségi építőanyagokat, jó szigetelést, jól záródó ablakokat, továbbá a nap, a szél, a víz, a föld energia felhasználását a lakótérben. Rendületlenül tart a napelemes rendszerek fejlesztése, így a piacon egyre modernebb, hatékonyabb és tartósabb eszközök válnak elérhetővé. Így a manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvend az elektromos fűtés, amely egy napelemes rendszerrel kiegészítve költséghatékonyan kiválthatja a hagyományos földgázt használó berendezéseket. Az elektromos fűtésnek a környezettudatosság mellett rengeteg előnye van. Többek között elektroszmog mentes, alacsony a fenntartási költsége és zajtalan a működése, nem beszélve arról, hogy a modern fűtési megoldások dizájn és helytakarékosság szempontjából is az élen járnak.

Zöld lakáshitel

Az észszerűbb energiafelhasználású otthonok kialakításában segít a piacon augusztus elejétől elsőként elérhető új, saját, zöld lakáshitel termékcsalád, amit K&H bank dobott piacra. Alapvető célja az, hogy az adott ingatlan energetikai besorolása és energiafogyasztása javuljon, így megfeleljen a „közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek”, vagyis az ingatlan legalább BB energetikai besorolási osztályba kerüljön, energiafogyasztási értéke évente legfeljebb 80 kWh óra legyen négyzetméterenként. A hitel felhasználható az MNB által meghatározott speciális beruházási célok finanszírozására is. Ilyenek például:

a napelem vagy napkollektor telepítése

geotermikus, levegő-víz, levegő-levegő hőszivattyú telepítése

a szélturbina telepítése

a hő- és elektromos tárolóegységek telepítése

az épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

a homlokzati nyílászáró cseréje energiatakarékos nyílászáróra

Zöld átállás

Az MNB megújított zöld ajánlásában három időbeni szakasz teljesítésével várja el a hazai hitelintézetektől, fióktelepektől, hogy 2025-ig álljanak át a zöld működésre, azaz azonosítsák, mérjék, kezeljék, felügyeljék és hozzák nyilvánosságra az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokat. A bankok szerepe kulcsfontosságú a teljes hazai gazdaság karbonsemleges átállásában, így alapvető, hogy képesek legyenek megalapozott stratégiai és üzleti döntéseket hozni ennek kapcsán.

Az óbudai Faluház hamar lépett Fotó: Google Streetview

Az óbudai Faluház elsőként lépett

Mintegy 3000 lakó él a Szőlő utcai hosszú panelház tömb 886 lakásában. Mindannyian egyetértettek azzal, hogy 2009-ben, hogy ideje a korszerűsítésnek. A felújítás során a teljes homlokzatra mintegy 24.000 négyzetméteren került fel 10 centiméter vastag polisztirol hab. A szigeteléssel, a nyílászárók cseréjével és a tetőre elhelyezett 1500 négyzetméternyi napkollektorral a ház energiafelhasználása körülbelül 45%-kal csökkent. A napkollektor-rendszer évente 240 tonna CO2 kibocsátás csökkenést eredményez, és éves szinten a meleg víz szükséglet 52%-át biztosítja.