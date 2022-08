Rejtélyes halálesetek! Kerüld el Budának ezt a részét a kutyáddal, mert az életét veszélyezteted – Fotó

Egy valószínűleg évtizedek óta zajló és kutyákat érintő balesetsorozat képe bontakozott ki 2020 végén. A Budai Vár két kiemelt futtatójáról van szó, ahol ezeknek az eseteknek a száma a tavalyi évben érte el azt a kritikus tömeget, ami miatt civil kutyások úgy döntöttek, pontot tesznek a tragikus események végére. Csak tavaly novemberben ugyanis bizonyítottan 3 eb ugrott át az alacsony várfalon és zuhant a többméteres mélységbe, és az év akkor még koránt sem ért véget a balesetek szempontjából.

Fotó: Facebook

S bár van kint figyelmeztető tábla, mégis újabb rejtélyes baleset történt: leugrott egy kutya a várfalról és a Lovas útra zuhant pár nappal ezelőtt. Bár túlélte az esetet, az ügyeleten hagyták, ahol reggelre megállt a szíve. Az alábbiakban a gazdi számol be a baleset körülményeiről.

- Hazafelé tartottunk már a kislányommal és a feleségemmel, amikor egy gyors pisire elengedtem a kutyát – emlékezett vissza a Facebook-on a gazdi. - Eddig érthetetlen módon - szokása ellenére - egyszer csak nekifutott és hopp... Eddig csak max, ha volt egy magas emelvény, akkor az első két lábával felállt, de itt érthetetlen módon nem is gondolkozott, hanem nekifutott és már ugrott is. A jelző táblákat én este nem is vettem észre, és sajnos nem is hallottam a veszélyforrásról. Rögtön rohantam le a lépcsőn a lift mellett. Ott mentünk ki, ahol a Jamie Oliver étterem van. Túlélte az esést és rögtön vittük az ügyeletre: légmell és sokk. Biztató volt a helyzet, de sajnos reggelre megállt a szíve...