Pánik tört ki Kisapostagon: rettegésben élnek a község lakói

Az alig 1500 fős, Dunaújvárosi járású község élete alaposan felpörgött az utóbbi időben, mondhatni kitört a kígyópánik. A település közösségi-csoportjában egymás után adtak hírt a helyiek arról, hogy egy kígyó keresztezte az útjukat - számolt be róla feol. Többen részletesen le is írták, hogy legalább 2 méter volt az állat, ami még fel is ágaskodott, sőt egyesek harapásról is szót ejtettek.

Mielőtt valaki bibliai átkot sejtene a jelenség mögött pusztán arról van szó, hogy a Dunaparti helységre ilyen hatást gyakorolt a szárazság, az aszály, emiatt pedig a folyó vízszintje annyira csökkent, hogy a siklók életere is egyre szűkösebbé vált, így kénytelenek voltak új helyek felé nézni és olyan területeken megjelenni, ahol addig nem igen jártak, azaz csúsztak.

Fotó: wikipedia - vízisikló

Igazándiból ártalmatlan vízisiklókról van szó, ám valószínűleg e fajtáról nem sokat tudó embernek ez nem jelent megnyugvást, mert a többség fél a kígyóktól, és veszélyes állatoknak tartja őket. Ennek hátterében számos dolog van, például a különféle pánikkeltő filmek, melyekben a kígyók szinte haditerv szerint marják meg áldozataikat, illetve a kígyók mitikus szerepe, ahol általában a gonoszság, a rosszaság szimbólumai. Már csak emiatt is fontos tudni, hogy ezek az ártalmatlan lények nem tudnak kárt tenni az emberekben, sőt sokkal jobban tartanak tőlünk, mint mi tőlük. ha valakit mégis megmarnának, ott mérgezés nem fordulhat elő, maximum sebfertőzés. Azt azonban, hogy meddig tart még a kisapostagiak kígyópánikja, nem lehet megjósolni, talán addig, míg nem lesz elég víz a Dunában.