Magyar az első vak kamionsofőr a világon

Szombaton az őcsényi repülőtéren tartották az I. Jótékonysági Kamionos Találkozót, keresve sem találhatott volna jobb alkalmat Karvai Sándor arra, hogy tovább gazdagítsa az általa vezetett járművek fajtáit. Mivel ez nem csak azért különleges dolog, mert egy vak vállalkozott erre, hanem azért is, mert a világon eddig ilyet eddig nem tett nem látó ember, az esemény hitelesítéséhez felkérték Sebestyén Istvánt, a magyar rekordok regisztrátorát.

Roberto a kamion tulajdonosa és Sándor a rekord után

Sándor összesen tíz percet vezetett. Ez alatt két kört tett meg a pótkocsival felszerelt, együttesen közel húsz tonnás kamionnal. Az első körben ötszáz a másodikban nyolcszáz méter vezetett, ami alatt a legnagyobb sebessége 25km/óra volt és még tolatott is. Teljes mértékben egyedül uralta a járművet, így ő lett a vakon történt kamion vezetés rekordere és nincs tudomásom arról, hogy bárhol a világon vakon született ember ilyet megcsinált volna – mondta lapunknak Sebestyén István.

Karvai Sándor láthatóan boldogan szállt ki a hatalmas járműből az újabb extrém feladat teljesítése után azzal a tudattal, hogy ő lett a világon az első vak kamionsofőr. A vállalkozó kedvű férfi azt mondta, hogy bár ez volt az első alkalom, hogy kamion volánja mögé ülhetett, nagyon könnyűnek érezte a jármű irányítását.

Fotó: A 25 milliós kamiont sem jelentett akadályt a vak férfinak

Ez a hetedik rekordom, csodálatos élmény volt ezt gépet vezetni. Mivel nem látok, de szerettem volna tisztában lenni előtte, hogy mit is fogok vezetni, a beszállás előtt körbe jártam a monstrumot. Sokáig kerestem olyan embert, aki kamion vezetés közben tanári módon képes engem a beszédével úgy navigálni, hogy önállóan vezethessek. Robertoval megvolt a kölcsönös bizalom. Mondhatom, hogy „vakon” bíztam benne, és ő volt most a szemem. Miután a rekordot felállítottam, még a feleségemet is elvihettem egy körre – mesélte Sándor a történteket, aki bevallása szerint most már vonat vezetést is bevállalna.

Amikor Sanyi megkeresett a tervével, azonnal igent mondtam, azt azonban nem árultam el, hogy a pótkocsit is csatolom. Mögötte ültem és drukkoltam, hogy sikerüljön megvalósítani egy nagy álmát, és ne kelljen közbeavatkoznom – mesélte a Borsnak Roberto.