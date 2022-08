Két nap alatt ragadta el a betegség az édesapát, gyermekei is veszélyben vannak

Egy Prestonban élő édesapára az egyik nap eszméletlenül fekve találták rá a saját kertjében. Ekkor fedezték fel az orvosok a gyomrában lévő daganatot. Hiába kezdték meg azonnal a kezelését, az állapota egyre csak rosszabbodott, a mája és más szervei is elkezdtek leállni. Végül a dokik tanácsára a családnak szívszorító döntést kellett hoznia: lekapcsolták a gépeket, amik a férfit életben tartották, a szakemberek szerint ugyanis nem lehetett őt megmenteni. Két nap alatt ragadta el a daganat a 32 éves Kieran Taylort szeretteitől.

– A gyerekek látták, hogy ott fekszik, de azt hitték, hogy napozik, mert mindig ezt csinálta – idézte fel párja, Donna a szörnyű pillanatot, amikor rátaláltak a férfire, hozzátéve: gyermekeik képtelenek felfogni édesapjuk elvesztését. Főleg a kislány, Willow viseli nehezen a történteket.

Minden reggel és este azt mondja nekem: hiányzik az apukám.

Kieran Taylor died just days after doctors discovered a tumour pressing on his abdominal glandhttps://t.co/ZeXoza6BHy — Liverpool Echo (@LivEchonews) August 2, 2022

A daganat hátterében álló veleszületett genetikai betegség, ami Kieran Taylort kínozta, ráadásul két kisgyermekét, Willow-t és Blake-et is érinti. Az úgynevezett neurofibromatosis miatt az idegszálakon és agyidegeken daganatok alakulnak ki. Bár ezek nem rákos jellegűek, így is lehetnek halálosak – mint ahogy a fiatal édesapával végeztek is.

Az ötéves Blakenél öt hónapos korában diagnosztizálták a betegséget, miután tejeskávé színű foltok jelentek meg a testén. A kisfiúnak segítségre van szüksége a mozgáshoz, nem tud magától felöltözni, görbült a gerince, és az autizmus jeleit mutatja. A koraszülött fiú nehezen viseli a változásokat, és összeomlik, ha megváltozik a rutinja. A fizikai feladatokkal, például a biciklizéssel nehezen boldogul, de szellemileg kiválóan teljesít.

A pár négyéves kislánya is koraszülöttként jött világra, és nyolc hónaposan diagnosztizálták NF1-gyel. Majdnem kétéves volt, amikor a bal szeme daganatos lett, azóta szemüveget kell viselnie. Nehézségei vannak a beszéddel és évente MRI-vizsgálatra jár. Ráadásul ahogy apjuknál, úgy náluk is kialakulhat még nagyobb baj, mely akár a halálukat is okozhatja.

Donna ráadásul nem tud munkát vállalni, hiszen két súlyosan beteg gyermeke ápolása teljes embert igényel. A családfő halála után így szorult helyzetbe kerültek, még maguk sem tudják, mi vár rájuk.