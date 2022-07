Ritka kór támadta meg a kisfiút, aki már azt sem tudja kimondani, hogy anya

Kayden Traynornak emlékezetkiesése, görcsrohamai jelentkeztek, mielőtt a látása ,majd mozgásképessége is romlani kezdett. Aggódó 34 éves anyukának, a skóciai Edinburgh-ban élő Valerie-nek tűnt fel először, hogy fia tünetei nagyon hasonlóak George dédnagybátyjáéhoz, akit néhány évvel korábban diagnosztizáltak demenciával.

Örökmozgó kisgyerek volt

Kayden igazi mozgékony kissrác volt. Gyakran mászta át a park kerítését, imádott biciklizni és rollerezni. A szülőknek viszont feltűnt, hogy gyakran elfelejtette az emberek neveit, illetve bizonyos szavakat ismétlődően kezdett el használni. Hangulatingadozás is jelentkezett nála, volt, hogy egyik pillanatban még vidáman kacagott, a másikban pedig már összetörve zokogott. Amikor elkezdte az iskolát, a tanárok gyakran panaszolták a szülőknek, hogy a kisfiú képtelen koncentrálni az órákon. Később Kayden arra kezdett panaszkodni, hogy nem látja a tévét – írja a Mirror.

Kayden gyermekkori demenciában szenved Fotó: Kennedy News and Media

Eleinte ADHD-ra gyanakodtak, de a 2016-os diagnózis végül magyarázatot adott arra, hogy az akkor mindössze hatéves fiúnak mért romlik ilyen tragikusan a látása.

Kaydent Batten-kórral diagnosztizálták, ami a gyermekkori demencia egyik ritka formája. Ez a gyermekeket a látásától, beszédétől és mozgásképességétől is megfosztja. A skót kisfiú minden területen elkezdett rohamosan visszafejlődni, elveszítette kognitív és motoros képességeit, problémát jelent számára a rágás és a nyelés is, végül pedig a járási képességétől is megfosztotta őt a kór. A most már 13 éves Kayden azt is elfelejtette, hogyan kell mondani, hogy „anya”, inkább Val néven szólítja az édesanyját.

A család mindezek ellenére próbál pozitív maradni és próbálnak minden egyes napot úgy kihasználni, mintha az az utolsó lenne.