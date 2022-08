Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás: meteorológus mondta el, mi jön

Végre kicsit fellélegezhetünk, felfrissülhetünk az újabb nagy melegek után.

Pénteken érkezik hozzánk egy hidegfront, ami nagyon belassul és egyes modell futtatások azt mutatják, hogy ez először elsősorban az ország nyugati felét fedi le, majd onnan halad kelet felé

– mondta a Borsnak Krausz Miklós, a köpönyeg.hu meteorológusa.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Lehetnek heves zivatarok, sőt akár felhőszakadás is helyenként 30-50 mm csapadékkal. Szombaton már a középső országrészt is elfoglalja ez a Dunántúl szélességű sáv, eleinte kisebb esőkkel, de késő délutánra már egy nagyon komoly zivatar rendszer is megindul az ország belseje felé.

Megvan az esély arra, hogy főleg a Balatonon, de az sem zárható ki, hogy Budapesten is kialakul vihar, ami a lassulása miatt estére brutális lehet. Akár három órás villámlással és szakadó esővel is számolni kell. Vasárnap és hétfőn is megmarad a csapadékos idő. Három-négy nap alatt az ország középső részében összesen akár 80-100 mm eső is eshet, ami enyhít az aszályon, de benne van a viharos szél és a jégeső lehetősége is. A keleti országrészen vasárnap-hétfőn várható ez az időjárás. A hőmérséklet szombaton még lehet 30°C fok körül, de vasárnap-hétfőre tovább hűl a levegő országszerte 20-26°C fok közé. Ennek a viharos csapadékos időnek kedden lehet vége – mondta Krausz Miklós.