Életveszélyes a Hajógyári-szigeti csúszdapark, Óbuda vezetése ölbe tett kézzel nézi

Szörnyű állapotban van a III. kerületi park: a csúszdák melletti gerendák hiányosak, korhadtak. A Metropol a helyszínen járt.

– Ezek között a fagerendák között hatalmas lukak vannak, simán beleeshet egy gyerek. Ugye azt szokták mondani, hogy ott kezdődik a baj, ahol a karbantartás abbamarad. Márpedig én nem emlékszem arra, hogy itt lett volna ilyen – mondta el a lapnak egy kétéves fiúcska édesanyja.

Fotó: Bánkúti Sándor

Mint mondta, hónapokra lezárják a parkot, ha eltörik vagy meghibásodik valami, de azokat a szülők szokták megjavítani végül, mert tudják, hogy más helyettük nem teszi meg. A balesetveszélyt okozó játszótéri eszközök hiányosak, de már a földön lévő burkolat is leamortizálódott. Az esést tompító gumitéglák ugyanis felpöndörödtek – teszi hozzá.

– Mi gyakran járunk ide, mert a gyerekek nagyon szeretik, de mindig itt vagyok a közelükben, nehogy valami baleset történjen. Sajnos életveszélyes itt játszani – mondta a Metropolnak egy háromgyermekes anyuka.

Fotó: Bánkúti Sándor

„Le kéne zárni mielőtt valaki komolyabban megsérül”

Egy III. kerületi zárt Facebook-csoportban is panaszkodtak a helyi lakosok a játszótér balesetveszélyes állapotáról.

„A múltkor egy léc hiányzott a középső csúszdáról, két hónapig volt úgy hagyva, lezárva.. (amire amúgy tesznek a gyerekek nyilván.. ráadásul lentről anyuka, apuka ugye nem látja, hogy fent le van zárva, mert balesetveszélyes és simán csúszott le mindenki... De szerintem egy ügyes apuka csinálta meg végre... (vagy anyuka)” – írta Viktória.

„Addig is le kéne zárni, mielőtt valaki komolyabban megsérül, ezért nem is értem Szabó Tímeát. Miközben a szigettel és pl. a csúszdaparkkal kampányolt, hogy lehet ennyire közömbös ezzel az üggyel kapcsolatban? Főleg úgy, hogy a párttársa a főpolgármester és Kiss Lászlóval is elég jó viszonyt ápol” – írta Martin.