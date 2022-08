Az eltűnt inárcsi anya lánya: Nem hagyom, hogy a húgom a börtönviselt mostohaapámhoz kerüljön!

Egyre több megválaszolatlan kérdés merül fel az eltűnt kétgyermekes inárcsi anyuka ügyében. A 49 éves Bozsik Máriát augusztus elseje óta keresi a rendőrség. Az asszony kora reggel munkába indult Budapestre, viszont oda már nem érkezett meg. Két lánya attól tart, édesanyjuk bűncselekmény áldozata lett.

Biztos, hogy magától nem ment volna el sehova, nem hagyna itt minket. Mi voltunk az élete. – fogalmazott a Borsnak a 22 éves nagylány, Maggie.

Két lánya attól tart, édesanyjuk bűncselekmény áldozata lett. Fotó: Máté Krisztián

A fiatal joghallgató és 14 éves húga, Petra, csupán egymásra számíthatnak ebben a nehéz időszakban. A lányok helyzetét az is nehezíti, hogy jelenleg is folyamatban van egy gyermekelhelyezési per, ami a 14 éves Petráért zajlik az anya és volt párja, István között. Tudomásunkra jutott többek között az is, hogy P. István – Mária volt párja – nemrég szabadult a börtönből, ahova erőszakos tevékenységek miatt került, mivel bántalmazta a lányok anyját. A kislány retteg attól, hogy végül az apjához fog kerülni anyja eltűnése miatt.

A Blikk megszólaltatta az eltűnt édesanya exét, aki elmondta, nem ez az első eset, hogy Máriának nyoma veszett. A férfi állítása szerint nemrég elkészült egy igazságügyi elmeorvosi szakértői vélemény Máriáról, ami elég súlyos dolgokat állapított meg, és azt sem tartja kizártnak, hogy a családanya szándékosan bujkál az országban. Ám a férfi nem részletezte, milyen súlyos dolgokra gondol. Szeretné, ha ideiglenesen nála helyeznék el Petrát, amíg az anyja elő nem kerül, vagy bírósági döntés nem születik.

Arról, hogy kihez kerül Petra, még nem született döntés. Nem fogom ölbe tett kézzel nézni, hogy a húgom visszakerül a börtönviselt mostohaapámhoz. Harcolni fogok a testvéremért! – mondta határozottan a Borsnak Maggie, aki mindent megtesz azért, hogy Petra gyámja legyen.

Maggie a végsőkig küzdeni fog húgáért. Fotó: Máté Krisztián

Lapunknak elmondta, az István által említett elmeorvosi szakértői véleményt áprilisban készítették, a gyermekelhelyezési per következtében, viszont semmilyen terhelő dolog nem derült ki édesanyjáról, hiszen akkor már rég lezárult volna a per.

Istvánt is behívták, ám ő nem jelent meg a vizsgálatán – szögezte le a 22 éves joghallgató, akinek nincs tudomása arról, hogy korábban is eltűntként keresték az édesanyját.